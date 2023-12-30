الأحد 31 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

31.3 مليار درهم قيمة 212 صفقة كبيرة منفذة على الأسهم المحلية

تنفيذ صفقات كبرى على أسهم 19 شركة مدرجة في سوق أبوظبي (أرشيفية)
31 ديسمبر 2023 01:25

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا

شهدت أسواق الأسهم المحلية، خلال العام الجاري 2023، تنفيذ 212 صفقة كبيرة ومباشرة على 39 شركة مدرجة لـ 4.046 مليار سهم بقيمة ناهزت 31.3 مليار درهم.
واستناداً إلى بيانات الأسواق، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة، بواقع 140 صفقة تم تنفيذها على 2.236 مليار سهم بقيمة تجاوزت 28.5 مليار درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 72 صفقة على  1.81 مليار سهم بقيمة 2.69 مليار درهم.
وجرى تنفيذ الصفقات على أسهم 19 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: «العالمية القابضة»، و«الدار العقارية»، و«العربي المتحد»، و«الفا ظبي»، و«الواحة كابيتال»، و«أدنوك للغاز» و«الفجيرة الوطني»، و«بنك أم القيوين الوطني»، و«إشراق للاستثمار»، و«البحيرة الوطنية للتأمين»، و«الخليج للمشاريع الطبية»، و«العين للتأمين»، و«الوثبة للتأمين» و«انفيكتوس للاستثمار»، و«حياة للتأمين»، و«أم القيوين للاستثمارات»، و«غذاء القابضة»، و«ملتيبلاي» و«أبوظبي الإسلامي».
بينما تم تنفيذ الصفقات في سوق دبي المالي على أسهم 20 شركة مدرجة، وهي: «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية»، و«اكتتاب القابضة»، و«سلامة للتأمين»، و«العربية للطيران»، و«بنك الإمارات للاستثمار» و«بنك السلام» و«دبي التجاري»، و«بي اتش ام كابيتال»، و«تعليم» و«تكافل الإمارات»، و«دبي للاستثمار»، و«الإمارات ريم للاستثمار» و«الإسمنت الوطنية» و«الخليج للملاحة»، و«الرمز كوربرويشن»، و«الصقر للتأمين» و«أمانات القابضة» و«شعاع كابيتال».

الأسهم المحلية
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يجلسون على أنقاض منزلهم المدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
اليوم 01:30
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا
اليوم 01:30
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة
اليوم 01:29
اليمين يحاول استمالة الناخبين من خلال أجندة مختلفة عن اليسار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أحزاب «اليمين» تتصدر المشهد في دول أوروبية
اليوم 01:29
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمراض المعدية تهدد مئات الآلاف في ملاجئ غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©