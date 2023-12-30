31.3 مليار درهم قيمة 212 صفقة كبيرة منفذة على الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

شهدت أسواق الأسهم المحلية، خلال العام الجاري 2023، تنفيذ 212 صفقة كبيرة ومباشرة على 39 شركة مدرجة لـ 4.046 مليار سهم بقيمة ناهزت 31.3 مليار درهم.

واستناداً إلى بيانات الأسواق، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة، بواقع 140 صفقة تم تنفيذها على 2.236 مليار سهم بقيمة تجاوزت 28.5 مليار درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 72 صفقة على 1.81 مليار سهم بقيمة 2.69 مليار درهم.

وجرى تنفيذ الصفقات على أسهم 19 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: «العالمية القابضة»، و«الدار العقارية»، و«العربي المتحد»، و«الفا ظبي»، و«الواحة كابيتال»، و«أدنوك للغاز» و«الفجيرة الوطني»، و«بنك أم القيوين الوطني»، و«إشراق للاستثمار»، و«البحيرة الوطنية للتأمين»، و«الخليج للمشاريع الطبية»، و«العين للتأمين»، و«الوثبة للتأمين» و«انفيكتوس للاستثمار»، و«حياة للتأمين»، و«أم القيوين للاستثمارات»، و«غذاء القابضة»، و«ملتيبلاي» و«أبوظبي الإسلامي».

بينما تم تنفيذ الصفقات في سوق دبي المالي على أسهم 20 شركة مدرجة، وهي: «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية»، و«اكتتاب القابضة»، و«سلامة للتأمين»، و«العربية للطيران»، و«بنك الإمارات للاستثمار» و«بنك السلام» و«دبي التجاري»، و«بي اتش ام كابيتال»، و«تعليم» و«تكافل الإمارات»، و«دبي للاستثمار»، و«الإمارات ريم للاستثمار» و«الإسمنت الوطنية» و«الخليج للملاحة»، و«الرمز كوربرويشن»، و«الصقر للتأمين» و«أمانات القابضة» و«شعاع كابيتال».