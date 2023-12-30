تنويع مصادر الطاقة.. حصاد «عام الاستدامة»

سيد الحجار (أبوظبي)

حقق قطاع الطاقة في الإمارات إنجازات ملحوظة خلال عام 2023، مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات والمشاريع الجديدة لتنويع مصادر الطاقة. وجاء إعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، ليشكل تتويجاً لمسيرة الإمارات في مجال الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، ونشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، ما يدعم جهود مواجهة تحديات المناخ وتقليص الانبعاثات الكربونية عالمياً، لاسيما مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

وواصلت الإمارات خلال عام 2023 جهودها الرائدة في مجال خفض انبعاثات الكربون بقطاع الطاقة، ونشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، وإطلاق المبادرات الهادفة لتوفير الطاقة المتجددة للدول النامية والمجتمعات النائية.

كوب 28

وجاءت استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) خلال نوفمبر وديسمبر 2023، لترسخ مكانة الإمارات الرائدة في العمل المناخي والاستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، ودعم جهود خفض الانبعاثات عالمياً، لاسيما بقطاع الطاقة، حيث تم إطلاق مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها، منها الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات «كوب 28» بشأن الصحة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات.

وشهد «كوب 28» إعلان رئاسة المؤتمر عن شراكة جديدة تهدف إلى تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي، ودَعَمَ هذه الشراكة أكثر من 60 طرفاً.

ومن أبرز التفاصيل الخاصة بالتعهدات والإعلانات التي صدرت في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، كان إعلان إقرار تعهُّد «كوب 28» لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة من جانب 130 دولة، وإقرار مسرِّع الانتقال الصناعي 35 شركة وستة اتحادات صناعية، منها الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، الجمعية العالمية للأسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بقيمة 5 مليارات دولار، وتحفيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة بقيمة 568 مليون دولار.

أبوظبي للاستدامة

وضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، تم تنظيم نسخة خاصة من أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث واصل الأسبوع، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، دوره الحيوي والرائد في قيادة الحوار وتحفيز الجهود في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وجمع نخبة من قادة الفكر والقطاعات والخبراء لمناقشة سبل تعزيز الاستدامة ومواجهة مشكلة التغير المناخي.

وشملت أجندة الأسبوع خلال «كوب 28» سلسلة من الفعاليات المهمة ورفيعة المستوى، والتي شهدت مشاركة قادة ورؤساء تنفيذيين عالميين ونشطاء بارزين في مجال الاستدامة، حيث ناقشوا أهم قضايا الاستدامة، والتي شملت التحول نحو الطاقة الخضراء، ونشر تكنولوجيا المناخ، والاقتصاد الدائري، وتسريع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وضمان أمن الماء والغذاء، والحد من الانبعاثات الكربونية في المدن، وغيرها من الموضوعات الملحة.

ومطلع العام 2023 استضافت الإمارات فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، الذي عقد تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28»، وشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات والمواضيع والمحاور التي ساهمت في تمهيد الطريق نحو انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

مشاريع جديدة

وخلال العام 2023 كشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن استثمارات جديدة في مشاريع طاقة الرياح، تماشياً مع رؤية القيادة بدعم التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، ما يدعم تحقيق هدف الشركة لإنتاج 100 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

ووقعت «مصدر» خلال مؤتمر الأطراف (COP28) مؤخراً اتفاقيات جديدة لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشاريع متنوع، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ووقّعت «إيبردرولا» و«مصدر» اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 15 مليار يورو لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشاريع طاقة رياح بحرية وهيدروجين أخضر في عدد من أبرز الدول الرائدة في هذا القطاع كألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

كما وقعت «مصدر» اتفاقية استراتيجية تحدّد إطار عمل لتطوير واستثمار مشاريع مشتركة مع شركة «اتش واي 24»، أكبر مستثمر في مجال الهيدروجين النظيف على مستوى العالم، بهدف نشر حلول الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع.

ووقعت «مصدر»، اتفاقية تطوير غير ملزمة، مع «أو أم في»، الشركة المتكاملة للطاقة والنفط والمواد الخام والمواد الكيميائية، لاستكشاف فرص التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من العمليات الصناعية في مصافي «أو أم في».

وأعلنت «مصدر» عن توقيع اتفاقية مع شركة «فيربوند» للهيدروجين الأخضر لاستكشاف فرص تطوير محطة للهيدروجين الأخضر في إسبانيا، بما يدعم إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات في أوروبا.

طاقة الرياح

وجاء تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح خلال شهر أكتوبر 2023، في جزيرة صير بني ياس في أبوظبي، ليؤكد حرص القيادة الرشيدة وإيمانها الراسخ بأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وذلك منذ إطلاق أوَّل مشروع من نوعه في دولة الإمارات ومنطقة الخليج من خلال إنشاء محطة توليد الطاقة بوساطة الرياح في جزيرة صير بني ياس عام 2004.

ويعتمد برنامج الإمارات لطاقة الرياح، والذي كُلِّفَت شركة «مصدر» بتطويره بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميجاواط، على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وقد تمَّ تطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي. ويسهم المشروع في إضافة إمدادات مشاريع طاقة الرياح بتكلفة مناسبة إلى شبكة الكهرباء المحلية، ما يُعزِّز مزيج الطاقة الوطني ويدعم جهود انتقال وتحوُّل الطاقة، ويمهِّد الطريق نحو المزيد من المشاريع الواعدة.

ويوفِّر برنامجُ الإمارات لطاقة الرياح الكهرباءَ لأكثر من 23 ألف منزل، ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزاحة 26 ألف سيارة من الطرقات سنوياً.

المحطات الشمسية

وخلال شهر نوفمبر 2023 تم تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مؤخراً، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وتقع محطة الظفرة للطاقة الشمسية التي أنشئت من مرحلة واحدة، على بعد 35 كيلومتراً من مدينة أبوظبي، وتساهم في تزويد حوالي 200 ألف منزل بالكهرباء وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وشيّد المشروع في موقع يمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، وساهم في توفير 4500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء.

الطاقة النووية

وأعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال نوفمبر 2023 إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ليمثل لحظة تاريخية لدولة الإمارات في تحقيق رؤيتها التي بدأت قبل 15 عاماً في تطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية في المنطقة.

وسيلعب برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية دوراً رئيساً في توفير 25% من الطاقة النظيفة، ومن ثم دعم جهود حكومة دولة الإمارات لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.

خفض الانبعاثات

أعلنت «أدنوك» بداية العام 2023 استراتيجية جديدة طموحة لدفع التقدم في جهود الحد من انبعاثات عملياتها على مستوى العالم، حيث خصصت 55 مليار درهم إماراتي (15 مليار دولار) لتطوير مجموعة من المشاريع عبر سلسلة القيمة لعملياتها المتنوعة بحلول عام 2030، وستشمل هذه المشاريع تنفيذ استثمارات في الطاقة الكهربائية النظيفة، والتقاط الكربون وتخزينه، وزيادة الاعتماد على الكهرباء لتشغيل عملياتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز من جهود الشركة في مجال الحد من عمليات حرق الغاز.

واعتمد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك» منتصف العام الحالي، خطة «أدنوك» لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للإسهام في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030.

«أديبك 2023»

حقق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023، والذي عقد تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، رقماً قياسياً في أعداد المشاركين، حيث كانت نسخة هذا العام من المؤتمر الأكبر في تاريخه بحضور 184 ألف مشارك من 160 دولة.

وشارك في «أديبك 2023» أكثر من 2200 شركة و30 جناحاً دولياً وأكثر من 350 جلسة.