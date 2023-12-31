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اقتصاد

%40 زيادة الطلب على خدمات شركات المقاولات خلال 2023

%40 زيادة الطلب على خدمات شركات المقاولات خلال 2023
1 يناير 2024 02:39

يوسف العربي (أبوظبي)

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ارتفع معدل الطلب على خدمات قطاع المقاولات في الإمارات خلال العام 2023 بنسبة 40% مقارنة بالعام 2022، بحسب مديرين ورؤساء تنفيذيين لشركات عاملة بالقطاع.
وأرجع هؤلاء زيادة الطلب على خدمات المقاولات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، وإطلاق المشاريع الجديدة للمطورين العقاريين.
ووفق البيانات الصادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك» مؤخراً، نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 53.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، لتصل إلى نحو 189.59 مليار درهم «51.66 مليار دولار» مقابل 123.75 مليار درهم «33.72 مليار دولار»، 
وحافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 60% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 12% لتصل 114 مليار درهم «31.05 مليار دولار» مقابل 101.4 مليار درهم «27.64 مليار دولار»، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
هوامش الأرباح
وقال نشأت السهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمد للمقاولات ودبي للهندسة المدنية لـ«الاتحاد»: إن مستوى الطلب على خدمات قطاع المقاولات في الدولة ارتفع بنسبة 40% منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.
 وعزا السهاونة ارتفاع الطلب على خدمات المقاولات في الإمارات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، حيث تسابق المطورون العقاريون في إطلاق المشاريع السكنية والفندقية الجديدة.
 وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الطلب تزامن مع استقرار أسعار مواد البناء، ما أعطى الفرصة لانتعاش القطاع، وتحسن هوامش أرباح المقاولين.
 وتوقع أن يشهد العام 2024 نمواً متواصلاً لقطاع التشييد والبناء، لاسيما على صعيد العقارات في ظل مواصلة الأداء القوي للاقتصاد الوطني بشكل عام.
استئناف المشاريع 
ومن جانبه قال المهندس طارق سعد، الرئيس التنفيذي بمجموعة البناية للمقاولات، إن مستويات الطلب على خدمات شركات المقاولات شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% خلال العام 2023.
وأوضح أن غالبية الطلب جاءت من المطورين العقاريين الذين استأنفوا إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي جاء معظمها على هيئة أبنية متعددة الطوابق، كما ساهمت قطاعات مثل المرافق والصناعة والنقل في تغذية الطلب على القطاع.
وتوقع استمرار تحسن الطلب على خدمات المقاولات في الدولة، لاسيما مع ارتفاع العوائد على الاستثمار العقاري، ومواصلة إطلاق مشاريع العقارات والبنية التحتية الجديدة.
ووفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» حلت مشروعات المرافق في المرتبة الثانية بعد العقارات من حيث قيمة العقود مستحوذة على 19% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الدولة، خلال 9 أشه،ر بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 275% لتصل إلى 36.15 مليار درهم «9.85 مليار دولار»، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل 9.65 مليار درهم «2.63 مليار دولار»، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تفاؤل 
قال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث: «كان أداء منح العقود في الإمارات رائعاً منذ بداية العام 2023».
 وأضاف أن التفاؤل يسود السوق المحلية بشأن نمو مشاريع البناء في الإمارات خلال العام المقبل، استناداً إلى الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة في الدولة.

المقاولات
الإمارات
القطاع العقاري
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