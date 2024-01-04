«لوتاه للوقود الحيوي» تفتتح مصنعها في أبوظبي يناير الجاري

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، عن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح وتشغيل أحدث مصانع الشركة لإنتاج الوقود الحيوي، والذي يقع في مدينة أبوظبي الصناعية (إيكاد 3)، خلال يناير الجاري.

وقال لوتاه: إن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد والمقام على مساحة 4575 متراً مربعاً، ستبلغ خلال المرحلة الأولى نحو 1.8 مليون لتر سنوياً، من خلال معالجة 150 ألف لتر شهرياً من زيوت الطهي وتحويلها إلى وقود حيوي، مشيراً إلى أن إجمالي إنتاج الشركة من الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة في الدولة يصل إلى أكثر من 60 مليون لتر سنوياً.

وكشف لوتاه في تصريحات لـ«الاتحاد»، عن تخطيط شركة «لوتاه للوقود الحيوي» لإنشاء مصنع جديد لها لإنتاج الوقود الحيوي في أحد الموانئ الرئيسة بالدولة، إلى جانب مصنعين حاليين في دبي والمصنع الجديد في أبوظبي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الوقود الحيوي في أسواق الدولة وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية، خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد الطلب عالمياً، ليرتفع بذلك عدد مصانع الشركة في الدولة إلى 4 مصانع.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»، أن الشركة، التي نجحت في تقديم حل عملي وقابل للتطبيق لإنتاج الوقود الحيوي من زيت الطهي المستخدم بتكلفة أقل، ستكون قادرة من خلال مصانعها في دبي وأبوظبي، على تغطية احتياجات كل محطات دولة الإمارات من الوقود الحيوي، حيث تنتج الشركة سنوياً ما يعادل 60 مليون لتر من الوقود الحيوي، الذي يتميز بإنتاجه من مصادر متجددة، ويعتبر من مصادر الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة التي تساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء.



إنتاج الوقود

وتوقع لوتاه ارتفاع كميات زيت الطهي الذي يتم تجميعه لصناعة الوقود الحيوي بما يتراوح بين 3 أو4 أضعاف ما يتم جمعه حالياً، مشدداً على أهمية التوسع في استخدام الوقود الحيوي في منظومة النقل المستدام التي يعتمد في الوقت الحالي على الكهرباء أو الهيدروجين أو الغاز الطبيعي، وغيرها من المصادر المتجددة.

وأشار يوسف لوتاه، إلى أن الشركة تتطلع إلى استخدام زيوت الطعام المستعملة في إنتاج وقود الطيران المستدام، متوقعاً أن تبدأ الشركة في إنتاج وقود الطيران المستدام، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتوقع لوتاه، أن تصل نسبة إعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة في دولة الإمارات إلى أكثر من 80% خلال السنوات المقبلة، في ظل الدفع نحو الاستدامة وزيادة الوعي بين الأفراد والشركات بأهمية إعادة تدوير الزيوت، وتحويلها إلى وقود حيوي، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعادة تدوير أقل من 50% من زيوت الطهي المستعملة، والتي تأتي معظمها من المطاعم وقطاع الضيافة.



توسعات خارجية

وأشار لوتاه إلى أن الشركة وقعت العديد من الاتفاقيات والشركات من أجل التعاون في مجال إعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة، حيث تتطلع الشركة إلى افتتاح مصانع في الدول العربية وتوفير مصادر جديدة للطاقة في هذه البلدان وليس فقط توريد زيوت الطهي.

وأوضح لوتاه أن الشركة وقعت اتفاقية لتأسيس أول مصنع لها لإنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة في المالديف، وذلك لتوفير وقود حيوي لتشغيل محركات الديزل للسفن، وتوريد زيوت الطهي المستعملة من المنتجعات.

كما وقعت الشركة خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، مذكرة تفاهم مع شركة فاتهوبس إينرجي، الماليزية المتخصصة في تطوير حلول الزيوت والشحوم المستدامة لإنتاج الوقود الحيوي، من أجل تطوير حلول إنتاج وتوزيع وقود الطائرات المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وأوضح أن الشراكة مع فاتهوبس إينرجي تعكس التزام الشركة بتطوير حلول طاقة مستدامة لقطاع الطيران والمساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي التي وضعها قطاع الطيران المدني في العالم، وتتماشى مع أهداف دولة الإمارات ورؤية قيادتها الحكيمة، وتسهم في تحقيق تقدم ملموس في إنتاج وتوزيع وقود الطيران المستدام، وتلبية الطلب المتنامي لهذا القطاع في دولة الإمارات وبقية أنحاء المنطقة.

كما قامت لوتاه للوقود الحيوي مؤخراً بإبرام شراكة استراتيجية مع شركة ديسل السويسرية، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة في الصناعات الكيميائية والمعالجات الصناعية التي تدعم الحلول المستدامة، لإطلاق مشروع مشترك، خلال الفترة المقبلة.



وقود الطائرات

وأكد لوتاه قدرة «لوتاه للوقود الحيوي» على إنتاج وقود الطائرات الحيوي في الدولة، الأمر الذي يتماشى مع خريطة الطريق التي وضعتها وزارة الطاقة والبنية التحتية نحو التحول إلى وقود مستدام للطيران.

وأشار لوتاه إلى أن تجربة «لوتاه للوقود الحيوي» في مجال إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة والتطور الذي حققته، تتوافق مع توجهات دولة الإمارات، خاصة المبادرات والاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها الدولة بهدف تعزيز الجهود للتعامل مع التغير المناخي.

وأشار إلى أن شركة لوتاه للوقود الحيوي، التي تأسست في عام 2010 في دبي لتلبية الطلب المتزايد على الوقود البديل في المنطقة.