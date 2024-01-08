انتهاء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بن حم في المغرب



الرباط (الاتحاد)

أعلنت مجموعة بن حم، عن انتهاء المرحلة الأولي من مشروعها التجاري والسياحي في العاصمة المغربية الرباط، على أن يتم الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية في نهاية ديسمبر 2025، فيما تصل النسبة الإجمالية لإنجاز المشروع 40% حيث تقسم عمليات التنفيذ والإكساء على ثلاث مراحل.

ويتألف المشروع الاستثماري من مركز تجاري يمتد على مساحة 22 ألف متر مربع وفندق من فئة خمسة نجوم يضم 168 غرفة وجناح.وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم: نتابع عن كثب تطورات أضخم مشروع سياحي في العاصمة المغربية الرباط الذي تنفذه المجموعة، وذلك حرصاً منا على ضمان سير عمليات التنفيذ بيسر وسهولة وتذليل الصعوبات واعتماد المخططات التنفيذية، حيث تسير العمليات بحسب الجدول الزمني المعد لها، وذلك بالتنسيق مع شركة «تي. جي. سي. سي» المغربية التي تعد من أبرز الشركات في مجال التطوير العقاري في الوطن العربي.

وتابع بن حم: الاستثمار في المشاريع السياحية في دول المغرب العربي من أبرز العلامات الفارقة في عمل مجموعة بن حم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث اتجهت المجموعة إلى توسيع جغرافية المشاريع التي تقوم بها لتشمل الدول الشقيقة والصديقة في المغرب العربي لما فيها من فرص استثمارية طموحة، وبيئة خصبة للمشاريع العمرانية المتميزة تلبي توجهات مجموعة بن حم في السنوات القادمة.

وأشار بن حم بأن العلاقات الإماراتية المغربية شهدت تطوراً استثنائيا خلال سنة 2023، على مستوى ترسيخ الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وإمكانات التكامل والتعاون العملي بين البلدين.

وأكد بن حم بأن اختيار المملكة المغربية ضمن الوجهات الاستثمارية لمجموعة بن حم جاء تبعاً لدراسة مستفيضة للتطورات التشريعية الحاصلة في المغرب الداعمة للمستثمرين التي جعلت من المملكة وجهة مفضلة للاستثمارات الإماراتية، وبيئة آمنة ومثالية نجحت في استقطاب العديد من الشركات الإماراتية.