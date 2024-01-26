«آيرينا» تحتفي باليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أمس، بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها، والذي يصادف لأول مرة هذا العام الاحتفال باليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

ويأتي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد تاريخ تأسيس «آيرينا» في 26 يناير يوماً عالمياً للطاقة النظيفة تقديراً لدورها المحوري في تسريع تحول نظام الطاقة العالمي نحو المصادر المتجددة.

وقالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى «آيرينا»: سعداء بمشاركة العالم الاحتفال لأول مرة باليوم الدولي للطاقة النظيفة، وهي المبادرة التي دعمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع بنما وتم تبنيها العام الماضي.

ولفتت إلى تزامن هذا اليوم مع الذكرى الـ15 لإنشاء «آيرينا» التي تتخذ من مدينة مصدر بأبوظبي مقراً لها، مؤكدة على الجهود الواضحة للإمارات في دعم الوكالة حول العالم، مشيرة إلى الدور الريادي الذي تلعبه الدولة في دعم حلول الطاقة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وقالت: عندما استضفنا آيرينا في الدولة، استشعرنا أهمية تعزيز دور الوكالة في تسهيل وصول التمويل والتقنيات والمعرفة في جميع أنحاء العالم.

ولفتت إلى دعم «آيرينا» لجهود مؤتمر «COP28» التي أسهمت في وصول العالم لاتفاق مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وهي جميعها مبادرات تعكس الشراكة القوية المبنية على الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.



طموح عالٍ

من جانبه، قال الكسندر شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة: ممتنون لما تقدمه الإمارات وآيرينا، ويظهر بوضوح الطموح العالي الذي تتمتع به الإمارات عندما يتعلق الموضوع بالطاقة المتجددة ورأينا ذلك خلال «COP28» والذي يعد علامة فارقة.

وأضاف أن «آيرينا» شريك دولي مهم لألمانيا، ولدينا مركز التكنولوجيا الدولي «آيريناس» في بون بألمانيا ولدينا تعاون وثيق ونقدم الكثير معاً، ونرى من الأهمية أن تواصل «آيرينا» دورها كمحفز قوي لجميع الأطراف. وفي سياق اليوم الدولي للطاقة النظيفة، أشار إلى طموحات ألمانيا للوصول إلى 80% من إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة والمتجددة بحلول عام 2035، حيث تتراوح النسبة الحالية بين 20% إلى 30%، مؤكداً استمرار العمل مع آيرينا والشركاء الأوروبيين للوصول إلى أهداف فعالة جداً بحلول عام 2035.



دور محوري

بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية الطاقة المتجددة (آيرينا): أهنئ «آيرينا» وأعضاءها على دورهم المحوري في وضع الطاقة المتجددة في صدارة حوار الطاقة العالمي، فهي تمثّل بوجود 169 عضواً فيها، المحرك الرئيس لدفع عجلة تحول نظام الطاقة العالمي نحو المصادر المتجددة بما يلبي الأولويات المناخية والتنموية، وأشكر فريق عمل الوكالة على مساهمتهم الحثيثة على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، وأشكر كذلك الإمارات على استضافتها مقر الوكالة في أبوظبي.

وأضاف لا كاميرا: يعود الفضل في إطلاق يوم دولي للطاقة النظيفة إلى الجهود المشتركة التي بذلتها الإمارات وبنما في تقديم مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، وهو ما يمثل دليلاً ملموساً على الدعم اللامتنامي للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الانتقال العادل والمنصف والعاجل نحو الطاقة النظيفة يعد أمراً بالغ الأهمية لتجنب أسوأ التأثيرات المناخية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وقال: بعد النجاح المبهر في مؤتمر الأطراف «COP28»، حان الآن الوقت لنقل ما تم الالتزام به في مدينة «إكسبو دبي» على أرض الواقع، وهذا يعني أنه يتعين علينا العمل على رفع مستوى العمل وتنفيذ المبادرات كافة التي تم تقديمها.

وأردف مدير عام «آيرينا»: «حققت مصادر الطاقة المتجددة رقما قياسا جديدا في سعة التركيب خلال العام الماضي، حيث لدينا الآن حوالي 500 جيجاوات من القدرة الثابتة الجديدة ولكن ينبغي أن يكون لدينا 1000 جيجاوات من القدرة الثابتة المتجددة بحلول عام 2030 والتي تعادل 11 تيراواط من الطاقة النظيفة، وهذا يعطي إحساسا بالتقدم الذي نحرزه».