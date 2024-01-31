سوق أبوظبي العالمي يطلق مركز معلومات في جزيرة الريم

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق سوق أبوظبي العالمي، مركز المعلومات التابع له في «شمس بوتيك مول» في جزيرة الريم، في مبادرة تأتي في إطار الحرص المستمر لسوق أبوظبي العالمي على التواصل مع قطاع الأعمال في جزيرة الريم طوال المرحلة الانتقالية الخاصة بتوسيع نطاق السلطة لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (41) الصادر في أبريل 2023.

ويعمل سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جنباً إلى جنب، منذ إعلان قرار مجلس الوزراء في العام 2023، على ضمان استمرارية العمل كالمعتاد للشركات القائمة في جزيرة الريم حتى 31 ديسمبر 2024، فيما سيتم إصدار جميع التراخيص الجديدة التي تحمل عناوين جزيرة الريم من قبل سوق أبوظبي العالمي.

ويشكل مركز المعلومات الخاص بسوق أبوظبي العالمي نقطة تفاعل حيوية، توفر الدعم الشامل وفرص التواصل مع الشركات وتعزيز تجربة العملاء، حيث تم تصميم المركز لتعزيز تجربة العملاء الحاليين والمستقبليين ودعم قطاع الأعمال في جزيرة الريم، من خلال الإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بمتطلبات الترخيص والرسوم والوثائق المطلوبة، وإرشادات التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

وسيكون المركز بمثابة نافذة فعالة لجمع آراء المتعاملين، لتمكين سوق أبوظبي العالمي من معرفة متطلبات العملاء وتوقعاتهم. ويعكس هذا النهج، التزام سوق أبوظبي العالمي بضمان سهولة الوصول إلى خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال، حيث يمكن للشركات والأفراد زيارة مركز المعلومات الجديد في شمس بوتيك مول، والاطلاع على فرص تطوير وتنمية الأعمال التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي.