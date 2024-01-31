الخميس 1 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سوق أبوظبي العالمي يطلق مركز معلومات في جزيرة الريم

سوق أبوظبي العالمي يطلق مركز معلومات في جزيرة الريم
31 يناير 2024 11:31

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق سوق أبوظبي العالمي، مركز المعلومات التابع له في «شمس بوتيك مول» في جزيرة الريم، في مبادرة تأتي في إطار الحرص المستمر لسوق أبوظبي العالمي على التواصل مع قطاع الأعمال في جزيرة الريم طوال المرحلة الانتقالية الخاصة بتوسيع نطاق السلطة لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (41) الصادر في أبريل 2023. 

ويعمل سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جنباً إلى جنب، منذ إعلان قرار مجلس الوزراء في العام 2023، على ضمان استمرارية العمل كالمعتاد للشركات القائمة في جزيرة الريم حتى 31 ديسمبر 2024، فيما سيتم إصدار جميع التراخيص الجديدة التي تحمل عناوين جزيرة الريم من قبل سوق أبوظبي العالمي. 

أخبار ذات صلة
ريادة إماراتية في إطلاق منصات تداول أرصدة الكربون

ويشكل مركز المعلومات الخاص بسوق أبوظبي العالمي نقطة تفاعل حيوية، توفر الدعم الشامل وفرص التواصل مع الشركات وتعزيز تجربة العملاء، حيث تم تصميم المركز لتعزيز تجربة العملاء الحاليين والمستقبليين ودعم قطاع الأعمال في جزيرة الريم، من خلال الإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بمتطلبات الترخيص والرسوم والوثائق المطلوبة، وإرشادات التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

وسيكون المركز بمثابة نافذة فعالة لجمع آراء المتعاملين، لتمكين سوق أبوظبي العالمي من معرفة متطلبات العملاء وتوقعاتهم. ويعكس هذا النهج، التزام سوق أبوظبي العالمي بضمان سهولة الوصول إلى خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال، حيث يمكن للشركات والأفراد زيارة مركز المعلومات الجديد في شمس بوتيك مول، والاطلاع على فرص تطوير وتنمية الأعمال التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي.

سوق أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
عائلات فلسطينية تنزح من خانيونس إلى رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصين تجدد دعوتها لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية
اليوم 01:23
عضو البرلمان الأوروبي والمرشحة الأولى للانتخابات لعام 2024 كاتارينا بارلي (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. تحركات حزبية لنيل الثقة بالانتخابات الأوروبية
اليوم 01:23
آثار الدمار في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضرر نصف مباني قطاع غزة
اليوم 01:23
أرشيفية
الأخبار العالمية
اتفاق فرنسي بريطاني لوقف الهجرة عبر «المانش»
اليوم 01:23
مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
الأخبار العالمية
مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©