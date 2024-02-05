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اقتصاد

«مبادلة» تستثمر في «مانيبال» هيلث الهندية

«مبادلة» تستثمر في «مانيبال» هيلث الهندية
6 فبراير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أمس، عن استثمارها في شركة مانيبال هيلث انتربرايزس الهندية «مانيبال». 
وستواصل «تيماسك»، وهي شركة استثمار عالمية مقرها بسنغافورة، الاحتفاظ بحصة أغلبية في مانيبال.
وتقوم مانيبال حالياً بخدمة 6 ملايين مريض سنويا من خلال أكثر من 30 مستشفى بالهند. 
وتعد مانيبال ثاني أكبر سلسلة مستشفيات في الهند من ناحية عدد الأسِرّة، ويعمل لديها 5 آلاف طبيب.
وقالت كاميلا مكابيلي لانقويلي، رئيسة وحدة علوم الحياة في شركة مبادلة: تعد مانيبال، إحدى أبرز شبكات الرعاية الصحية في الهند، وتتميز بالتزامها بالتميز الإكلينيكي والعناية الفائقة بالمرضى.

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