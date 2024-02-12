«إنفستكورب كابيتال»: استحواذات جديدة في قطاع البنية التحتية



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أعلنت شركة «إنفستكورب كابيتال بي إل سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها ستقوم بعدد من الاستحواذات الجديدة في مشروعات البنية التحتية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة قطاع النقل الذي يتضمن المطارات والموانئ، حسب حازم بن جاسم، الرئيس التنفيذي المشارك في «إنفستكورب».

وقال ابن جاسم خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عن بُعد، إن تلك الاستحواذات لن تتجاوز في البداية 10% من القيمة العادلة لأصول الشركة، مؤكداً أن «انفستكورب» تعد من أكبر الشركات المستثمرة في قطاعات البنية التحتية في منطقة الخليج، وتمثل الولايات المتحدة الأميركية واحدة من أهم المناطق لاستثمار الشركة في البنية التحتية في الوقت الحالي.وأعلنت شركة «إنفستكورب كابيتال بي إل سي»، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، عن نتائجها المالية الأولية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، محققة عائد أرباح سنوياً للمستثمرين بنسبة 9.6%، ما يعكس نمواً مالياً في ظل نظرة الشركة المتفائلة، بحذر، تجاه الأسواق المالية العالمية لعام 2024 وتوقعاتها بتحقيق زيادة فرص توظيف رأس المال في مجمل أعمالها.

وبيّنت نتائج أعمال الشركة أن أعمال خدمات تمويل رأس المال في «إنفستكورب كابيتال بي إل سي»، حققت نمواً بنسبة 47% على أساس سنوي نتيجة لزيادة الاكتتاب في أسواق الائتمان العالمية، حيث لا تزال فرص التمويل عاملاً جاذباً. وبلغ حجم الدخل الشامل 34 مليون دولار (125 مليون درهم)، وهو مماثل لما حققته الشركة خلال النصف الأول من السنة المالية 2023.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 59.665 مليون دولار (219.15 مليون درهم) وبواقع 0.1 درهم للسهم الواحد، وذلك بتاريخ 10 مارس المقبل، وهو ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 9.6% على أساس سعر التداول الحالي البالغ 2.09 درهم للسهم الواحد. ويكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل بتاريخ 21 فبراير الجاري. ويتماشى ذلك مع التزام الشركة بتقديم عائد أرباح لا يقل عن 8% سنوياً لمستثمريها، مدعوماً بالنمو في صافي قيمة الأصول من الأرباح الناتجة. كما قامت الشركة بدمج بنيتها التحتية بشكل استراتيجي في محفظتها من فئات الأصول، مما أدى إلى توسيع إمكاناتها للنمو والتنويع، كجزء من تطور أعمالها.

وشهدت أعمال توظيف رأس المال نشاطاً كبيراً، حيث تم استثمار أكثر من 100 مليون دولار عبر فئات أصول الشركة ومناطقها الجغرافية في النصف الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي العائدات من استثمارات توظيف رأس المال خلال الفترة 43 مليون دولار، وهو أقل بقليل من المتوقع، وهذا يرجع إلى ظروف السوق السائدة. ومع ذلك، لا تزال المحفظة قوية وجاهزة لتحقيق مستهدفاتها.

ورداً على سؤال عن عدد الشركات التي تستثمر فيها «إنفستكورب» في الوقت الحالي، أجاب ابن جاسم، بأن الشركة لديها 50 استثماراً من شركات الأسهم الخاصة «برايفت إكويتي»، بجانب 100 من العقارات عالية الجودة في مختلف الأسواق الأميركية الرئيسية والأوروبية، والتي تتميز بإمكانات قوية لتحقيق عوائد نقدية مجزية وارتفاع في قيمة الاستثمار مع مرور الوقت.

وفيما يخص إمكانية إضافة الأصول الرقمية لمحفظة الشركة، أفاد ابن جاسم، أن «انفستكورب» تعتمد استراتيجية تقوم على الاستثمار المتحفظ أموال المستثمرين معها، ولذا فإن الاستثمار في الأصول الرقمية مستبعد في الوقت الحالي، ولكن في المستقبل البعيد قد تكون الأصول الرقمية واحدة من ضمن القطاعات التي تستثمر فيها الشركة.

وقال محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة في إنفستكورب كابيتال، إن الشركة بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال نوفمبر الماضي، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص متنوعة في السوق الخاصة على مستوى العالم، عبر فئات أصول متعددة وعائد أرباح مستهدف بنسبة 9.6%.

وأكد تقديم البنية التحتية كفئة أصول خامسة لأنشطة الشركة، حيث أظهر القطاع أنه من أهم القطاعات الواعدة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن الشركة استثمرت بالفعل في هذه الاستراتيجية في مختلف الأسواق، وتتطلع إلى مواصلة النمو في هذا المجال.ومن جانبه، قال عباس ريزفي، المدير المالي لدى إنفستكورب كابيتال، إن أعمال الشركة في مجال خدمات تمويل رأس المال شهدت أداءً قوياً بشكل خاص في النصف الأول من العام، حيث حققت زيادة بنسبة 47% في الإيرادات السنوية، وحققنا عوائد قوية للمستثمرين على مستوى الأعمال. وأضاف أن الشركة تتمتع بميزانية عمومية قوية مع توقعات مرجّحة لأعمالها في النصف الثاني من العام، لافتاً إلى أن الشركة تتوقع تحسن بيئة الاستثمار في عام 2024، على خلفية التضخم المتوقع وانخفاض أسعار الفائدة في أسواقها الأساسية، ومع استمرار تحسن ثقة السوق، تتوقع إنفستكورب كابيتال أن تشهد زيادة في فرص توزيع رأس المال عبر أعمالها، بالإضافة إلى زيادة أنشطة التخارج عبر محفظتها.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم 17 نوفمبر الماضي، إدراج وبدء تداول أسهم شركة إنفستكورب كابيتال كابيتال بي إل سي، التي تعد إحدى شركات «مجموعة إنفستكورب القابضة» المستقلة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة، والتي تمتلك أصولاً مُدارة بقيمة تقارب 50 مليار دولار. وقد طرحت «انفستكورب كابيتال» ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس المال، وجمعت عائدات إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم (أي ما يعادل 451 مليون دولار). وقد بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 5.04 مليار درهم (أي ما يعادل حوالي1.37 مليار دولار) عند الإدراج.