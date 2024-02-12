الثلاثاء 13 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

960 مليون درهم صافي أرباح «إمباور» خلال 2023

"إمباور" تباشر تغذية مشاريع زعبيل بمحطة تبريد صديقة للبيئة
12 فبراير 2024 15:07


دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اليوم عن نتائجها المالية للعام المالي 2023 حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.035 مليار درهم عن السنة المالية 2023، بنمو لافت بلغت نسبته 8.7% مقارنة بإيرادات عام 2022.
وسجلت "إمباور" أرباحاً صافية مقدارها 960 مليون درهم خلال عام 2023، وأعلنت في بيان لها عن اقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 425 مليون درهم إماراتي عن العام 2023 في ابريل 2024.وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور"،"إن الأداء المالي المميز لـ "إمباور" يعكس الثقة الكبيرة والمستمرة من جانب المساهمين والمستهليكن مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة وموثوقة في صناعة تبريد المناطق مشيراً إلى أن عام 2023 كان عاماً مليئاً بالتحديات التي مكنت "إمباور" من التغلب عليها وتحقيق المزيد من النمو والإزدهار.
وأوضح بن شعفار أن جهوزية "إمباور" الإستباقية في توصيل خدمات تبريد المناطق الى مختلف أنحاء دبي مكنتها من إستيعاب التطورات المتسارعة في قطاع العقارات الذي شهد إنجاز العشرات من المشاريع الضخمة وإطلاق حزمة واسعة من المشاريع متعددة الإستخدامات، لافتاً إلى أن ما تتمتع به المؤسسة من حرفية في فرق عملها وحرفية في عمليات الانتاج والتشغيل والتزويد عبر محطاتها المتطورة وإستثمارها المستمر في الحلول والتقنيات الحديثة، تمثل معاً اسساً متينة لنموذج عمل فريد يحقق إيرادات وارباحا مستدامة ومكاسب بيئية تساهم في حماية المناخ والموارد الطبيعية.

إمباور
آخر الأخبار
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
الرياضة
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
اليوم 14:40
«أدنيك» تضاعف مساهماتها الاقتصادية إلى 7.37 مليار درهم في 2023
اقتصاد
«أدنيك» تطلق النسخة الخامسة من برنامج «تنفيذ»
اليوم 14:38
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
علوم الدار
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
اليوم 14:37
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 14:25
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
الرياضة
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©