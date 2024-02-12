960 مليون درهم صافي أرباح «إمباور» خلال 2023



دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اليوم عن نتائجها المالية للعام المالي 2023 حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.035 مليار درهم عن السنة المالية 2023، بنمو لافت بلغت نسبته 8.7% مقارنة بإيرادات عام 2022.

وسجلت "إمباور" أرباحاً صافية مقدارها 960 مليون درهم خلال عام 2023، وأعلنت في بيان لها عن اقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 425 مليون درهم إماراتي عن العام 2023 في ابريل 2024.وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور"،"إن الأداء المالي المميز لـ "إمباور" يعكس الثقة الكبيرة والمستمرة من جانب المساهمين والمستهليكن مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة وموثوقة في صناعة تبريد المناطق مشيراً إلى أن عام 2023 كان عاماً مليئاً بالتحديات التي مكنت "إمباور" من التغلب عليها وتحقيق المزيد من النمو والإزدهار.

وأوضح بن شعفار أن جهوزية "إمباور" الإستباقية في توصيل خدمات تبريد المناطق الى مختلف أنحاء دبي مكنتها من إستيعاب التطورات المتسارعة في قطاع العقارات الذي شهد إنجاز العشرات من المشاريع الضخمة وإطلاق حزمة واسعة من المشاريع متعددة الإستخدامات، لافتاً إلى أن ما تتمتع به المؤسسة من حرفية في فرق عملها وحرفية في عمليات الانتاج والتشغيل والتزويد عبر محطاتها المتطورة وإستثمارها المستمر في الحلول والتقنيات الحديثة، تمثل معاً اسساً متينة لنموذج عمل فريد يحقق إيرادات وارباحا مستدامة ومكاسب بيئية تساهم في حماية المناخ والموارد الطبيعية.