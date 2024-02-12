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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تستقبل 1.4 مليون ضيف خلال يناير

«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها اليومية إلى نيروبي
12 فبراير 2024 15:11

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت «الاتحاد للطيران» أكثر من 1.4 مليون ضيف خلال شهر يناير الماضي، فيما وصل متوسط عامل الحمولة إلى 86.04% على مدار الشهر.


في هذه المناسبة، قال أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «في يناير 2024، شهدنا نمواً بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي في أعداد الضيوف، وبدأنا بتشغيل رحلات إلى خمس وجهات إضافية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يجعلنا واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم».

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"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية


وتابع: «نحن نعمل على تلبية طلب العملاء من خلال إضافة المزيد من الرحلات الجوية إلى الوجهات الرئيسية، حيث نقدّم الآن زيادة بنسبة 27% تقريباً في رحلات المغادرة الأسبوعية لصيف 24 مقارنة بالصيف الماضي. لقد بدأنا العام بإطلاق رحلات يومية من أبوظبي (AUH) إلى كوزيكود (CCJ) وثيروفانانثابورام (TRV) في منطقة كيرالا الهندية، ليصل إجمالي عدد محطاتنا الهندية إلى 10 وجهات.»


وأضاف نيفيس قائلاً:«نحن فخورون باستقبال 1.4 مليون ضيف في مقرنا الجديد، مطار زايد الدولي في أبوظبي، ونتطلع بالترحيب بالمزيد من الضيوف من مختلف أنحاء العالم في المطار الجديد وعلى متن رحلاتنا طوال عام 2024، مع استمرار شبكتنا ورحلاتنا في التوسّع.»

الاتحاد للطيران
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