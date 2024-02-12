7% نمو في ايرادات «أدنوك للغاز بي إل سي» الربعية

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت إيرادات "أدنوك للغاز بي إل سي" ارتفاعاً بلغت نسبته 7% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 6,301 مليون دولار، وذلك بفضل ارتفاع حجم المبيعات حيث بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد 6 ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2,212 مليون دولار أميركي ما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل على أساس سنوي بنسبةٍ بلغت 24% مسجلا مبلغاً قدره 1,345 مليون دولارٍ أميركي.



جاء أداء الشركة المالي القوي بفضل تركيزها المتواصل على استمرار التحسين في الكفاءة وزيادة نسبة السوائل ذات الهامش المرتفع من إجمالي حجم المبيعات وبلغ صافي الدخل مبلغ 4,720 مليون دولار أميركي للسنة المالية 2023 متجاوزاً توقعات السوق.



وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "حققت الشركة مجموعةً قويةً من النتائج في عام 2023، على الرغم من بيئة أسعار صعبة في النصف الأول من العام.. وتؤكد هذه النتائج مرونة الشركة وقدرتها على المحافظة على هوامش أرباحٍ قوية خلال تقلبات الأسعار.. لقد قمنا باستثمارات كبيرة في عام 2023 لدفع استراتيجيتنا للنمو من خلال منحنا عقود هندسةٍ ومشترياتٍ وبناء (EPC) بقيمةٍ اجمالية بلغت 4.9 مليار دولار أميركي بغرض زيادة قدرتنا الإنتاجية بشكل مستدام.. وبالإضافة إلى ذلك، حافظت "أدنوك للغاز" على زخم مبيعاتها القوي خلال العام واستفادت من ازدياد الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي، حيث قمنا بتوقيع عقودٍ لتوريده تراوحت قيمتها بين 9 و12 مليار دولار أمريكي، هذا الأداء القوي على صعيد أعمالنا كافة مكننا من تجاوز أهدافنا لعام 2023 وفقاً لما أدرجناه خلال فترة الطرح العام".