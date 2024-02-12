3.6 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في أسواق الأسهم المحلية، أمس، عند مستوى 3.574 تريليون درهم، حيث تراجعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بمقدار 8 مليارات درهم إلى 2.857 تريليون درهم، في حين زادت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 6.34 مليار درهم لتبلغ 717.704 مليار درهم، في ختام تعاملات أمس. وعلى الرغم من تراجع قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.19 مليار درهم، إلا أن الأسواق في أبوظبي ودبي شهدت زيادة في تعاملات شراء الأجانب والمؤسسات المالية، ولتكون محصلة تعاملاتهم الإجمالية صافي «شراء» بواقع 58.55 مليون درهم و66 مليون درهم على التوالي.

سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بمقدار 19.8 نقطة وبنسبة 0.21% عند مستوى 9324.19 نقطة. وانخفضت قيمة التداولات إلى 885.62 مليون درهم، شملت ما يزيد على 166.42 مليون سهم عبر 12601 صفقة. وارتفعت أسهم 17 شركة من أصل 70 شركة جرى تداول أسهمها، أمس، وانخفضت أسهم 40 شركة، وبقيت أسهم 13 شركة على ثبات. وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 203.26 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» بقيمة 80.95 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 78.67 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 22.72 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» بتداول 20.41 مليون سهم، ثم «فينكس كروب» بنحو 10.94 مليون سهم. ومال أداء الأسهم النشطة للانخفاض، أمس، ومنها «ملتيبلاي» بنسبة 3.4% إلى 2.55 درهم، و«إشراق للاستثمار» بنسبة 5% إلى 0.356 درهم، و«فينكس كروب» بنسبة 0.46% ليغلق عند 2.17 درهم، وكذلك «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 3.26% إلى 16.62 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة، مثل «ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية» بنسبة 3.9% ليغلق عند 31.9 درهم، و«أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 0.51% إلى 3.95 درهم و«الدار العقارية» بنسبة 0.78% ليغلق عند 5.17 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم، نحو 293.307 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 286.632 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 6.675 مليون درهم محصلة «شراء». وكانت محصلة تعاملات العرب «بيع» بقيمة 659.4 ألف درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين «شراء» بقيمة 14.48 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب «غير العرب» بيعاً بصافٍ قيمته 6.87 مليون درهم.

سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 27.1 نقطة وبنسبة 0.64% عند مستوى 4210.96 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 23 شركة، مقابل انخفاض أسهم 11 شركة وثبات أسهم 5 شركات من بين 39 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 312.7 مليون درهم، بعد التعامل على 129 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6710 صفقات.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 204.154 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 36.97 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 34.51 مليون درهم. فيما جاء «إمباور» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 18.71 مليون سهم، وتلاه «الأنصاري للخدمات المالية» بتداول 18.61 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 13.58 مليون سهم. وحققت الأسهم النشطة ارتفاعات جيدة أمس، حيث ارتفعت أسهم «الفردوس القابضة» بنسبة 4.8% ليغلق عند سعر 0.283 درهم، و«أرامكس» بنسبة 4.1% عند 2.25 درهم، وكذا «إعمار العقارية» بنسبة 3.11% ليغلق عند سعر 7.94 درهم، و«الأنصاري للخدمات المالية» بنسبة 2.8% ليغلق عند 1.1 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1.4% ليغلق عند سعر 0.285 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.56% عند 7.13 درهم. وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم نشطة، أمس، ومنها «تكافل الإمارات» بنسبة 5.7% عند 0.43 درهم، وكذا «إمباور» بنسبة 3.5% عند 1.65 درهم، و«أمانات القابضة» بنسبة 2.6% عند 1.12 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 204.154 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 152.27 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 51.88 مليون درهم محصلة «شراء».

تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 782.996 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 766.229 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 16.76 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» 49.25 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 219 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 169.75 مليون درهم.