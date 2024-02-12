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اقتصاد

أمين عام «أوبك»: مشاورات لانضمام دول جديدة إلى «ميثاق التعاون المشترك»

هيثم الغيص
13 فبراير 2024 02:28

أبوظبي (وام)

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أكد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن المنظمة تُجري حالياً مشاورات مع دولٍ عدة لديها رغبة بالانضمام إلى «ميثاق التعاون المشترك» الذي انضمت إليه جمهورية البرازيل مؤخراً بما يدعم الجهود الجماعية البناءة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء هذه الدول بعد انتهاء المشاورات التي لا تزال مستمرة. وقال هيثم الغيص، إن «ميثاق التعاون المشترك» أو ما يعرف بـ «Charter of Cooperation» يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالاتٍ عدة منها التكنولوجيا، بما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط.  وأضاف أن الميثاق يؤكد على أهمية عدد من القضايا المحورية مثل تعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى قضايا البيئة والتغيير المناخي.. مشيراً إلى أن الدول المنتجة للنفط المشاركة في الميثاق مستمرة بالتشاور وتبادل الآراء.

أوبك
النفط
الطاقة
هيثم الغيص
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