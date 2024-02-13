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اقتصاد

401 مليون درهم صافي أرباح أبوظبي الوطنية للتأمين

مقر شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (من المصدر)
13 فبراير 2024 13:41

أبوظبي (الاتحاد)
سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين واحدة من أعلى نسب الأرباح في تاريخ الشركة، والتي بلغت 401.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 12.18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. 
ويعكس هذا الأداء تميز استراتيجيات الشركة في مجال الاكتتاب والاستثمار، إلى جانب قدرتها العالية على خلق أفضل قيمة للمساهمين.وقامت الشركة بتعزيز نطاق حضورها الجغرافي، حيث أسهم الاستحواذ الاستراتيجي الأخير على «شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» في تعزيز وجود أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بشكل ملحوظ في سوق المملكة العربية السعودية، وترسيخ مكانتها كقطب رئيسي في قطاع التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «شكل عام 2023 منعطفاً مهماً لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين حققنا خلاله توسعاً استراتيجياً مهماً وجسدنا فيه التزامنا الثابت بالاستدامة عبر مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28). إن استحواذنا الناجح على»شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني«، المتوقع الانتهاء منه مطلع عام 2024، سيعزز من حضورنا الإقليمي، ويضعنا في طليعة شركات التأمين متعددة الخدمات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ونؤكد التزامنا بمواصلة خطط النمو الاستراتيجي، والاستفادة من وضعنا المالي القوي وتميزنا التشغيلي، لتقديم قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة والمعنيين، إذ تتمتع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بمكانة ممتازة تُخولها الاستفادة من الفرص المستقبلية والحفاظ على ريادتها في سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة».
من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يؤكد الأداء المتميز لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين في عام 2023 التزامنا التام بإعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء، ويُبرز تركيزنا الاستراتيجي على تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار وتوسعة أعمالنا في السوق. إن هذا الأداء المتميز يمثل دفعة هامة لمواصلة استثمارنا في الابتكار وتطوير قدرات موظفينا، وسيتيح لنا مواصلة البحث عن طرق جديدة لحماية عملائنا ودعم المجتمعات التي نعمل فيها. وبالنظر إلى المستقبل، نجدد التزامنا الراسخ في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة والإسهام بفاعلية في تحقيق صافي انبعاثات صفري في البلاد بحلول العام 2050».

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
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