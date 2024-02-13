602 مليون درهم صافي أرباح «حديد الإمارات أركان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، عن نمو صافي الأرباح خلال العام 2023 إلى 601.9 مليون درهم، مقارنة بصافي أرباح قدرها 510.2 مليون درهم في عام 2022.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية الطلب القوي من العملاء المحليين والدوليين على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء، فضلاً عن كفاءة العمليات التشغيلية على مستوى المجموعة.وحققت المجموعة نتائج إيجابية خلال العام 2023 بإيرادات بلغت 8.9 مليار درهم، على الرغم من التحديات والظروف العالمية للأسواق وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية.

وفي هذه المناسبة، قال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان: «أكدت مجموعة حديد الإمارات أركان على مدار الاثني عشرة شهراً الماضية على أدائها القوي، ومرونة أعمالها وكفاءتها التشغيلية في ظل ظروف السوق الصعبة. وباعتبارنا أكبر شركة للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، فإننا لا نزال واثقين من الحفاظ على قدرتنا التنافسية، وتوفير قيمة كبيرة لصالح مساهمينا. كما تظهر قوة أعمالنا على امتداد سلسلة القيمة دورنا المحوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر «مشروع 300 مليار»، والمساهمة في تعزيز النمو الإقتصادي بشكل أكبر».

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تأتي النتائج المالية لمجموعة حديد الإمارات أركان، خلال العام 2023، لتؤكد على استمرارية أدائنا المتميز، حيث ساهم تركيزنا على إعطاء الأولية لسلامة موظفينا، والكفاءة التشغيلية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، فضلاً عن تعزيز علاقتنا مع عملائنا في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي».وأضاف:«بينما نمضي قدماً في عام 2024 سنواصل تركيزنا الاستراتيجي على تحقيق معدلات إنتاجية عالية لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. وانطلاقاً من مركزنا المالي القوي، وانخفاض مديونيتنا، والتزامنا بالاستدامة، فإننا واثقون بأننا سنتمكن من مواصلة اقتناص أفضل الفرص الناشئة، والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف المناخية لدولة الإمارات».