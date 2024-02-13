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اقتصاد

«أدنيك» تطلق النسخة الخامسة من برنامج «تنفيذ»

«أدنيك» تضاعف مساهماتها الاقتصادية إلى 7.37 مليار درهم في 2023
13 فبراير 2024 14:38

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «أدنيك» إطلاق النسخة الخامسة من برنامج المسرع للابتكار «تنفيذ»، وذلك ضمن فعاليات شهر الابتكار.
وتسعى مجموعة «أدنيك»، خلال هذه النسخة لترسيخ مفاهيم الابتكار من خلال برنامج ممنهج يمكن المشاركين من اكتساب المهارات والمعارف المتعلقة بالابتكار، وإيجاد حلول بأساليب مبتكرة لمواجهة التحديات وتطوير منظومة العمليات والخدمات، وإتاحة الفرصة للتواصل الفعال مع المديرين من ذوي الخبرة والاختصاص، وتعزيز روح التعلم والنمو والإبداع وسط أجواء من المنافسة الإيجابية بين جميع المشاركين.
ومن أهم المستهدفات للدورة الحالية التركيز على إشراك موظفين ممثلين لجميع قطاعات مجموعة «ادنيك»، وعلى أن تساهم الحلول الابتكارية المقترحة على تعزيز الأداء التجاري للمجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق معالجة بعض التحديات القائمة والمرتبطة بالخدمات، العمليات، والموارد والاستدامة.
وانطلقت النسخة الخامسة من برنامج «تنفيذ» بفتح باب التسجيل لجميع موظفي المجموعة لتحديد مجموعات الفرق التي ستتنافس على مدار ثمانية أسابيع، لطرح ودراسة حلول ومبادرات مبتكرة، وفقاً للتحديات الاستراتيجية التي تواجهها المجموعة، حيث يتخلل البرنامج العديد من جلسات الإرشاد والتدريب والمتابعة على أيدي الخبراء والزملاء من ذوي الاختصاص.
ومن المقرر أن تقام الجلسة الختامية للبرنامج في بداية شهر مارس لاستعراض وطرح الحلول المبتكرة، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة والمديرين التنفيذيين، لاختيار الفرق الفائزة، بعد الأخذ برأي لجنة التحكيم المكونة من المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام، وعقب ذلك، سوف يتم تكريم الفرق المشاركة والفائزة بالعديد من المكافآت التحفيزية والجوائز العينية.

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