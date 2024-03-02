10 خدمات عائلية يقدمها مطار زايد الدولي للمسافرين

رشا طبيلة (أبوظبي)

يقدم مطار زايد الدولي خدمات ومرافق متخصصة للعائلات، ليكون وجهة متكاملة للسفر، توفر وسائل الراحة والانسيابية للمسافرين وعائلاتهم كافة، بهدف قضاء تجربة سفر مريحة وممتعة.

ويقدم المطار أكثر من 10 خدمات ومرافق متنوعة، لدعم العائلات في أثناء سفرهم، منها تقديم خيارات طعام صديقة للأطفال، من خلال قوائم طعام خاصة للأطفال ومرافق لهم، وأماكن للراحة وللجلوس مناسبة للعائلات، إضافة إلى خدمة عربات الأطفال، لتسهل حركة المسافرين وتجوالهم داخل المطار. ويعد مطار زايد الدولي أكبر مطار في العالم تحت سقف واحد، لتبلغ مساحته 742 ألف متر مربع.

ولضمان راحة العائلات مع الأطفال، توفر شركات الطيران الأولوية للعائلات عند الدخول للطائرات، ما يسهل على العائلات ترتيب أنفسهم، والجلوس مع أطفالهم في مقاعدهم قبل دخول المسافرين الآخرين.

والمسافرون مع عائلاتهم وأطفالهم لهم الأولوية في إجراءات السفر من الجوازات والتفتيش الأمني وإصدار التذاكر.

خدمة مجانية

ويوفر المطار خدمة واي فاي مجانية، ومحطات لشحن الأجهزة والهواتف، ما يجعل ذلك فرصة للأطفال للترفيه عن أنفسهم في أثناء وجودهم في المطار.

ويوجد في المطار مرافق عائلية خاصة للأطفال والرضع لتغيير ملابسهم وتلبية احتياجاتهم، إضافة سهولة الحصول على مركبات مصممة لنقل العائلات والتجوال داخل المطار، فضلاً عن سيارات الأجرة الواسعة المناسبة التي تتسع للعائلات الكبيرة والحقائب الكثيرة.

وتوفر الصالة اللؤلؤية في المطار مساحات عائلية خاصة، وغرفاً خاصة لهم.

وفي المنطقة قبل الدخول لمنصات إصدار التذاكر، تتوفر شاشات بمحتوى عائلي لتقدم تجربة رقمية تفاعلية للأطفال.

ويعد مطار زايد الدولي الوحيد في العالم الذي يستخدم تقنية التعرف على الوجه، من خلال 9 نقاط اتصال بيومترية، لتعمل تقنية التعرف على الوجه المتقدمة في مراحل مختلفة من الرحلة. ويمكن للمسافرين المرور عبر قسم الهجرة والصعود للطائرة والخدمة الذاتية لتسليم الحقائب، دون الحاجة إلى تقديم أي أوراق أو وثائق، ما يعمل على تقليل وقت انتظار المسافرين بشكل كبير، ويضمن لهم رحلة سلسة عبر المطار، وفي الوقت نفسه، تعزيز السلامة والأمن على أعلى مستوى.

وقت المغادرة

ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه المسافر المغادر منذ دخول المطار وحتى بوابة الطائرة نحو 12 دقيقة، بينما يبلغ متوسط وقت المشي من بوابة لبوابة، لمسافري الترانزيت عبر الممرات المتحركة 19 دقيقة، بما في ذلك 5 دقائق للفحص، لذا سيكون الحد الأقصى لهذه العملية 30 دقيقة، في حين أن متوسط الوقت الذي يقضيه القادمون عبر المبنى 18 دقيقة.

ويضم المطار منطقة التجزئة بمساحة 35 ألف متر مربع، و136 منفذاً للمطاعم والتجار والمقاهي، ونظام أمتعة فريداً مزوداً بأحدث التكنولوجيا، فهو قادر على التعامل مع 19.200 عملية للحقائب في الساعة ومتوسط انتظار للأمتعة بين 15 إلى 20 دقيقة، ويتميز هذا النظام بأن كل حقيبة مزودة برمز تعريفي إلكتروني يتم تتبعها في جميع المراحل، ما يضمن عدم ضياعها.

وتم تصميم مبنى المطار على شكل حرف X بأربعة أرصفة، ليسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتسهيل حركة الركاب، وتحمل كل من هذه الأرصفة طابعاً وتصميماً خاصين، لتسليط الضوء على المناظر الطبيعية في أبوظبي، وهي الصحراء والمدينة والبحر والواحة.

10 خدمات عائلية

1 - أولوية دخول الطائرات

2 - أولوية إتمام إجراءات السفر

3 - خدمات واي فاي مجانية

4 - محطات لشحن الأجهزة والهواتف

5 - مرافق للأطفال والرضع

6 - مركبات نقل العائلات والتجول داخل المطار

7 - سيارات أجرة واسعة مناسبة للعائلات الكبيرة

8 - شاشات بمحتوى عائلي

9 - خيارات طعام للأطفال

10 - خدمة عربات الأطفال



