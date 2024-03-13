"شاومي" تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية

كشفت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب عن أول سيارة كهربائية لها وأعلنت على الفور أنها تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة لاي جون السيارة السيدان، التي يطلق عليها اسم (إس.يو7)، بأنها تحتوي على تقنية "محرك كهربائي فائق".

وقال خلال حفل الكشف عن السيارة "من خلال العمل الجاد على مدى السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة، سنصبح أحد أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم، ونسعى جاهدين للارتقاء بصناعة السيارات الشاملة في الصين".

وأضاف أن هذه الخطط تشمل تصنيع "سيارة أحلام مماثلة لبورشه وتسلا".

ومن المتوقع أيضا أن تجذب السيارة (إس.يو7) العملاء نظرا لنظام التشغيل المشترك الخاص به مع هواتف شاومي الشهيرة والأجهزة الإلكترونية الأخرى. وسيتمتع سائقوها بإمكان الوصول السلس إلى مجموعة تطبيقات الهاتف المحمول الحالية للشركة.

تصدر السيارة الجديدة في نسختين، إحداهما بمدى قيادة يصل إلى 668 كيلومترا بشحنة واحدة والأخرى إلى 800 كيلومتر.

ولم تعلن الشركة عن الأسعار بعد. وقال لاي إن التكلفة "ستكون مرتفعة بعض الشيء بالفعل، لكنها تكلفة يعتقد الجميع أنها مبررة".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن السيارة تتمتع بقدرات الشحن السريع في درجات الحرارة المنخفضة ومجهزة بتقنية متقدمة تسمح لها بالتعرف على العوائق في ظل الظروف الصعبة مثل تساقط الثلوج.



