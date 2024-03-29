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اقتصاد

"الإمارات لريادة الأعمال" تتعاون مع "ريست هيرو" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

"الإمارات لريادة الأعمال" تتعاون مع "ريست هيرو" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
29 مارس 2024 13:52

أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ريست هيرو"، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة العمال الوطنية.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الجمعية و"ريست هيرو" في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والمشروبات وقطاعات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي، والفعاليات المشتركة وبرامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين الحصرية وبرامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتيح هذه الاتفاقيات لرواد الأعمال أعضاء الجمعية، الانضمام إلى منصة ريست هيرو بدون عمولة مستفيدين من خصائص الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصية التكامل مع نقاط البيع وشركاء التوصيل والدفع.

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وقال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال:"إن الجمعية تحرص على بناء شراكات واعدة ومثمرة تعود بالنفع على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدورها تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني".

ومن جانبه، أفاد الدكتور عبد الله الشمري المؤسس والرئيس التنفيذي لريست هيرو، بأن هذه الشراكة ستكون بوابة فرص لدعم وتوجيه رواد الأعمال الإماراتيين لتوظيف منصات التواصل الاجتماعي لزيادة مبيعاتهم المباشرة والتخفيف من عبء العمولات وزيادة الأرباح عبر منصة ريست هيرو، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به جمعية الإمارات لريادة الأعمال بدعمها للمؤسسات والشركات الإماراتية وربط رواد الأعمال الإماراتيين بكل ما هو جديد في إطار التكنولوجيا وإدارة الأعمال.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جمعية الإمارات لريادة الأعمال المستمرة في بناء الشراكات الداعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على القيمة المضافة إلى رواد الأعمال.

المصدر: وام
الإمارات
ريادة الأعمال
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