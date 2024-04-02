«تنظيم الاتصالات» تطلق 3 خدمات رقمية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

انسجاماً مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، نتائج الدفعة الأولى من الخدمات المطورة، وفق منهجية الجيل الثاني من الخدمات (2.0).

وتضم هذه الدفعة ثلاث خدمات، هي فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات، وإصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، وطلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.

وأشاد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بإنجاز المستهدفات في الوقت المحدد وبالنتائج التي تجاوزت التوقعات، وقال: «نحن في الهيئة نضع المتعامل في رأس أولوياتنا، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يتجاوب مع ملاحظات المتعاملين وآرائهم، واعتماداً على ما يتوفر لدينا من معطيات تحليلية تساعد في تطوير الأعمال وتقديم خدمات تتجاوز التوقعات. إننا ماضون في العمل وفق برنامج تصفير البيروقراطية بحيث يشمل ذلك كافة خدماتنا وإجراءاتنا بما يخدم رؤية (نحن الإمارات 2031)، ومحورها الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في دولة الإمارات».