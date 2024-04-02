164 مليون درهم محصلة شراء الأجانب من الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ساهمت تعاملات المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية في تمكين مؤشرات أسواق الأسهم المحلية من الإغلاق في المنطقة الخضراء، أمس، رغم تراجع القيمة السوقية بنحو 7.25 مليار درهم.

وجاءت محصلة تعاملات الأجانب صافي شراء بنحو 164.1 مليون درهم، منها 101.48 مليون في سوق دبي و62.62 مليون درهم في سوق العاصمة، في حين جاءت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 115.84 مليون درهم، منها 74.59 مليون في سوق دبي و41.25 مليون درهم في سوق العاصمة.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم العاصمة إلى نحو 2.849 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 728.54 مليار درهم. واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية بقيمة 1.47 مليون درهم، تركزت بشكل رئيس في سوق العاصمة بنحو 988 مليون درهم و483.7 مليون درهم في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 7.56 نقطة وبنسبة 0.08% عند مستوى 9252.61 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 988.029 مليون درهم، شملت ما يزيد على 244.72 مليون سهم عبر 15688 صفقة. وارتفعت أسهم 28 شركة من أصل 73 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 33 شركة، وبقيت أسهم 12 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 212.08 مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 399.5 درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 98.05 مليون درهم، ثم «اتصالات من إي آند» بقيمة 63.1 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق للاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 33.64 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 28.84 مليون سهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنحو 17.58 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «بريسايت» بنسبة 3.37% ليغلق عند 1.93 درهم، و«برجيل القابضة» بنسبة 3.37% ليغلق عند 3.07 درهم، و«إشراق للاستثمار» بنسبة 1.07% ليغلق عند 0.283 درهم، وكذا «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.25% ليغلق عند 11.32 درهم. وفي المقابل، انخفضت أسهم نشطة أخرى، مثل «ملتيبلاي» بنسبة 0.91% ليغلق عند 2.17 درهم، و«أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 2.47% ليغلق عند 0.631 درهم، و«كيو القابضة» بنسبة 1.64% ليغلق عند 2.99 درهم، و«ألفاظبي القابضة» بنسبة 1.02% ليغلق عند 15.6 درهم.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 314.223 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 251.599 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 62.62 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 794.7 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 753.446 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 41.258 مليون درهم.



سوق دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، بمقدار 6.11 نقطة وبنسبة 0.14% عند مستوى 4269.4 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 10 شركات، مقابل انخفاض أسهم 16 شركة وثبات أسهم 15 شركة من بين 41 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 483.71 مليون درهم، بعد التعامل على 281.285 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11442 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 147.014مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بقيمة 58.35 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 36.19 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 130 مليون سهم، وتلاه «سوق دبي المالي» بتداول 23 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 17.27 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إعمار العقارية» بنسبة 2.5% ليغلق عند 8.58 درهم، و«تيكوم» بنسبة 1.48% إلى 2.74 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.93% إلى 8.62 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى ومنها «الاتحاد العقارية» بنسبة 3.07% ليغلق عند 0.441 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 294.64 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 193.15 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 101.489 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 74.59 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 310.156 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 235.563 مليون درهم.