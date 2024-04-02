الإمارات ضمن أقوى 20 دولة في أعداد المسافرين

رشا طبيلة (أبوظبي)

جاءت الإمارات ضمن قائمة الدول الـ20 عالمياً المتقدمة في إجمالي أعداد المسافرين للعام 2023، بحسب تقرير حديث للمجلس العالمي للمطارات.

وتوقع التقرير حفاظ الدولة الإمارات على مكانتها ضمن القائمة للعقود الثلاثة المقبلة بين 2023 و2052.



حركة المسافرين

وبين التقرير حول توقعات حركة المسافرين العالمية على المدى الطويل، أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه القائمة، وتحل في المرتبة الـ18 عالمياً في إجمالي عدد المسافرين عام 2023 وفي المرتبة الـ20 بإجمالي المسافرين على المدى الطويل للأعوام 2042 و2052.

وتضم قائمة الدول للعام 2023، الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى، تليها الصين ثم الهند تليها إسبانيا ثم المملكة المتحدة ثم اليابان ثم تركيا ثم البرازيل ثم إيطاليا وألمانيا والمكسيك وفرنسا وإندونيسيا وروسيا وكندا ثم أستراليا وكوريا والإمارات ثم تايلاند وفيتنام.

وبحسب توقعات المجلس للعام 2042، تحل الصين في المرتبة الأولى تليها الولايات المتحدة الأميركية ثم الهند ثم إندونيسيا ثم إسبانيا واليابان وتركيا والمملكة المتحدة وروسيا وتايلند ثم فيتنام ثم المكسيك والبرازيل وإيطاليا وألمانيا وكوريا وفرنسا وأستراليا والفلبين.

أما في العام 2052، فتوقع المجلس أن تحقق الصين مرة أخرى المرتبة الأولى، تليها أيضاً الولايات المتحدة الأميركية ثم الهند ثم إندونيسيا ثم إسبانيا ثم تركيا ثم اليابان والمملكة المتحدة وتايلند وفيتنام والمكسيك وروسيا والبرازيل والفلبين وإيطاليا وكوريا وأستراليا وألمانيا وفرنسا.

وأشار المجلس إلى أنه على المدى الطويل وذلك خلال العقدين المقبلين، من المتوقع أن تتحول الصدارة لسوق الركاب العالمي من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة للدول الناشئة والنامية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، تجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز الـ134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة «كوفيد -19»، وهو ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة، وبلغ عدد القادمين إلى مطارات الدولة خلال العام الماضي نحو 38 مليون مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين نحو 37.805 مليون مسافر، وعدد العابرين نحو 58.328 مليون مسافر



نمو القطاع

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الطيران نمواً ملموساً فيما يتعلق بحركة المسافرين في 2024، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي المسافرين 140 مليون مسافر.

وتتألق مطارات الإمارات دولياً، حيث جاء مطار زايد الدولي ضمن أفضل ثلاثة مطارات في العالم في تجربة السفر للقادمين، وذلك ضمن جوائز «جودة خدمة المطارات لعالم 2023» التي تصنف أفضل المطارات من حيث جودة الخدمات وتجربة المسافرين.

وحصل مطار دبي الدولي (DXB) على لقب «المطار الرائد في العالم»، خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية المرموق، الذي أقيم في دبي نهاية العام الماضي وتعزز هذه الجائزة مكانة مطار دبي الدولي العالمية الرائدة في صناعة الطيران، وتفوق مطار دبي الدولي على مطارات العالم كافة، في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والداخلية، المسجلة، خلال شهري يناير وفبراير 2024، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي».