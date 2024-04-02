عمومية «سالك» توافق على توزيع أرباح نقدية

دبي (الاتحاد)

عقدت شركة سالك، أمس، اجتماع جمعيتها العمومية السنوية برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة سالك، ووافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة الذي اشتمل على نشاط الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي تضمن توزيع أرباح نقدية بقيمة 550.035.000 درهم (بواقع 7.3338 فلس للسهم الواحد) والتي تمثل 100% من صافي ربح الشركة عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وبلغت قيمة الأرباح النقدية القابلة للتوزيع 1.097.962.219 درهماً، (ما يعادل 14.6395 فلس للسهم الواحد)، وهو ما يمثل حوالي 100% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2023.

اختتمت الجمعية العمومية أعمالها بالموافقة على العديد من القرارات الخاصة، بينها تعديل تعريف «المساهم الحكومي» ليشمل أي جهات أو أفراد تحددهم أو تسميهم حكومة دبي، وإجراء تعديلات على النظام الأساسي لإضافة أنشطة تجارية جديدة في عمليات سالك، كما وافقت الجمعية العمومية على سياسة سالك للمسؤولية الاجتماعية، مع تخصيص نسبة مئوية من إيرادات الشركة المتوقّعة لمبادرات تلك السياسة.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك: تعد النتائج المالية القوية التي حققتها سالك في عام 2023 شهادة على قوة نموذج أعمالها، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة مستوى قياسياً قدره 2.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي نمت بنسبة 11.7% على أساس سنوي، مسجلاً أقوى أداء سنوي للشركة منذ بدء العمليات التشغيلية لسالك في عام 2007.

وأضاف: «يؤكد توزيع 100% من صافي أرباح الشركة للنصف الثاني من عام 2023، التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين، كما يشكل الأداء المالي القوي لعام 2023 دليلاً ملموساً على ثقة الأطراف ذات العلاقة. كما نفتخر بأن (سالك) تلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المزدهر الذي تشهده إمارة دبي، وفي الوقت نفسه يعود هذا النمو والتنويع الاقتصادي بالمنفعة على نمو أعمال الشركة».

من جهته، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «يمثل اجتماع الجمعية العمومية الثاني لـ(سالك)، كشركة مساهمة عامة مدرجة، محطة مهمة في مسيرة نموها وتطورها. إن التزامنا بمعايير الحوكمة والشفافية القوية قد غرس الثقة عند مساهمينا، كما تبين ذلك من الدعم والمشاركة الذي شهدناه في اجتماع اليوم، ونحن ملتزمون بتحقيق خططنا الاستراتيجية للنمو، والارتقاء بأعمالنا إلى مستويات غير مسبوقة من النجاح».