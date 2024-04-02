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اقتصاد

15.9 مليار درهم تصرفات عقارات أبوظبي

15.9 مليار درهم تصرفات عقارات أبوظبي
3 ابريل 2024 02:03

أبوظبي (وام)

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 15.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 5127 معاملة بيع ورهونات على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها. ووفقاً لمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري، حتى اليوم أكثر من 9.6 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 2919 معاملة بيع وشراء في الإمارة، موزعة بواقع بيع 1167 وحدة عقارية جاهزة و1752 على المخطط.
واستناداً إلى بيانات المنصة، سجلت إمارة أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 2208 رهون عقارية، بقيمة تبلغ 6.3 مليار درهم.
ونوهت المنصة إلى أكبر المعاملات العقارية لأبوظبي حسب القيمة خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت جزيرة السعديات وجزيرة ياس قائمة أكبر المعاملات لمشاريع «الدار العقارية» بمختلف وحداتها، وبلغ مجموع قيمة المعاملات في جزيرة ياس 23.5 مليون درهم، فيما بلغت في جزيرة السعديات نحو 14.3 مليون درهم.
وتحرص إمارة أبوظبي على دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة، كما تواصل الجهات المعنية في طرح مبادرات وحوافز ترسخ دور هذا القطاع الحيوي، وتعزز من المناخ الاستثماري في أبوظبي.
وتهدف منصة «داري»، إلى تشكيل نقلة نوعية في المشهد الرقمي للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز النمو والمنافسة.

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