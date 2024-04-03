ارتفاع أسعار النفط

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 20 سنتاً، بما يعادل 0.22 بالمئة، إلى 89.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 17 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 85.32 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش.



وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر في اليوم السابق.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.