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اقتصاد

1.5 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال يناير بنمو 24.4%

1.5 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال يناير بنمو 24.4%
3 ابريل 2024 14:35

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لنحو 1.512 تريليون درهم خلال يناير الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 24.4% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 1.215 تريليون درهم منفذة خلال يناير 2023.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال يناير 2024 بواقع 973.6 مليار درهم تحويلات بين البنوك و538.9 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

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ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 109.4 مليار درهم موزعة على 1.965 مليون شيك خلال يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.8% بالنسبة للقيمة وبارتفاع 7.7% بالنسبة للعدد مقارنة بشهر يناير 2023.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال يناير الماضي، وصلت إلى 15.466 مليار درهم، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية لنحو 14.9 مليار درهم.

المصدر: وام
الإمارات
التحويلات المالية
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