"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لمصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن رفع تصنيفه الائتماني الأساسي (BCA) حسب وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز ما يؤكد مواصلة الاستقرار وتحسن وضعه المالي.

وأرجع المصرف ارتفاع التصنيف إلى تحسن الربحية، مدعومة بارتفاع هوامش الأرباح ومصادر الإيرادات المتنوعة بعدما سجل المصرف في عام 2023 صافي أرباح قياسية، مع زيادة ملحوظة في صافي الإيرادات.

وبالإضافة إلى ذلك، تعززت مستويات رأس المال في المصرف، مع تركز اعتماده على ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير المستقرة ومنخفضة التكلفة باعتبارها عاملاً رئيسياً في الحفاظ على المرونة المالية للمصرف.

وأكدت وكالة موديز تصنيفات المصدرين طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لمصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى A2، مع الحفاظ على تصنيفات المصدرين قصيرة الأجل عند مستوى Prime-1.

ورفعت الوكالة التقييمين الائتماني الأساسي BCA والمعدّل Adjusted BCA للمصرف من ba1 إلى baa3، وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات المصدرين على المدى الطويل.

وتؤكد تصنيفات وكالة موديز الجديدة على دوره المهم في القطاع المصرفي وحرص الحكومة على الدعم المستمر للمصارف والبنوك المحلية.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "إن تأكيد وكالة موديز على تصنيفاتنا، ورفع التقييم الائتماني الأساسي يوضح المركز المالي القوي والمرونة التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي ويشير إلى قوة قاعدتنا الرأسمالية والتزامنا الثابت بالتحرك الفعّال ضمن منظومة السوق الديناميكية.. وتأتي ريادة المصرف لقطاع التمويل الإسلامي نتيجة التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات مالية متميزة متوافقة مع الشريعة الإسلامية".