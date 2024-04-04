25 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال 12 شهراً

أبوظبي (وام)

استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 25 مليار درهم لتصل إلى 270.48 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 245.54 مليار درهم في يناير 2023، بنمو سنوي 10.2%، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 222.01 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية، ما نسبته 18% بما قيمته 48.4 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018، ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.001 تريليون درهم نهاية يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.5% مقابل 914.74 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 86.6 مليار درهم.

من ناحية أخرى، أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 7% بنهاية يناير الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، أمس، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.921 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 16.758 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل أكثر من 1.16 مليار درهم.

وأوضحت البيانات، أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، انخفض على أساس شهري بنحو 1.25%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في ديسمبر السابق عليه.

وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية، محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.