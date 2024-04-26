%15 نمو سوق التحويلات المالية الرقمية من الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يواصل سوق التحويلات المالية الرقمية من دولة الإمارات النمو مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15% خلال العام الماضي، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي توفرها الدولة ممثلة في قطاع الاتصالات وسرعات الإنترنت واستخدام نحو 97% من السكان للهواتف والأجهزة الذكية، وارتفاع عدد التطبيقات المصرفية والخاصة لإنجاز التحويلات بأسرع وقت ممكن.

وتوفر الإمارات فرصاً هائلة لتعزيز النمو في مجال الخدمات المالية الرقمية، ما حفز شركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا المالية على ابتكار أفكار جديدة والتميز في تقديم الحلول التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء على مستوى الخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك التحويلات المالية الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن حجم التحويلات المالية الدولية من الإمارات إلى الخارج بلغ 39.7 مليار دولار كما يتم إجراء ما يقارب 55% من إجمالي المدفوعات في دولة الإمارات بواسطة النقود الورقية، ولذا فقد تنافست الشركات للمساهمة في جهود التحول نحو اقتصاد غير نقدي في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.

ورصد تقرير أعدته «بلومبيرج» أبرز توجهات تدفق الأموال عبر الحدود، فذكر أن أهمها تنوُّع قنوات الدفع الرقمية، والتي ساعدت في جعل تدفقات الأموال العالمية أكثر وضوحاً وزيادة تحويلات العمالة في الخارج بشكل كبير والاعتماد على محافظ الهاتف المحمول وزيادة المنافسة بين مقدمي خدمات التحويلات.

ووفقاً لـ«صندوق النقد الدولي»، تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية كأكبر مصدر للتحويلات بالدولار، ولكنها تُعد الأكبر بفارق كبير عند قياس التحويلات كجزء من إجمالي ناتجها المحلي، وتُعد السعودية والإمارات مصدرين كبيرين للتحويلات إلى جنوب آسيا، وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا.



مواصلة النمو

ويؤكد تقرير حديث أعده مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن سوق التحويلات المالية الرقمية من دولة الإمارات واصل النمو خلال العام 2023 بنسبة تصل إلى 15% ، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي توفرها الدولة ممثلة في قطاع الاتصالات وسرعات الإنترنت واستخدام نحو 97% من السكان للهواتف والأجهزة الذكية وارتفاع عدد التطبيقات المصرفية والخاصة لإنجاز التحويلات بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن غالبية التقديرات تشير إلى استحواذ نسبة الحوالات المالية الرقمية من الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي الحوالات، في ظل تزايد وعي المقيمين في الدولة بسهولة استخدام التطبيقات والمحافظ الرقمية في إنجاز حوالاتهم المالية من أي مكان بسلاسة وخلال وقت قياسي جداً.

وذكر التقرير أن ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات عزز من نمو الحوالات الرقمية خلال 2023 ، مدفوعاً بتوجهات الدولة الاستراتيجية تجاه تعزيز مسيرة الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، ما عزز من تنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المالية الرقمية، لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن استخدام الجاليات المقيمة في الإمارات للقنوات الرقمية يتجاوز المعدلات العالمية وفقاً لشركات عالمية متخصصة في المدفوعات الرقمية، الأمر الذي دفع المصارف وشركات الصرافة التقليدية إلى تطوير تطبيقات ومنصات رقمية لمواكبة ارتفاع الطلب على هذه الحوالات الرقمية من الدولة إلى جميع أنحاء العالم، حتى التي لا تتوافر فيها مصارف أو شركات صرافة حيث يتم التحويل عبر الهواتف والأجهزة الذكية.



مجتمع غير نقدي

وأعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إطلاق du Pay، والتي توفر حلولّاً متكاملة عبر تطبيق للهواتف المتحركة لتمكين الجميع من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم على نحو سلس وآمن. ويشكل إطلاق du Pay تطوراً في إطار دعم تحول دولة الإمارات إلى مجتمع غير نقدي وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على صعيد مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، حيث يمكن للمستخدمين إرسال الأموال إلى أكثر من 200 دولة حول العالم بأسعار تنافسية عبر التطبيق كما يتيح التطبيق للمستخدمين تحويل الأموال بكل سهولة إلى أي رقم هاتف متحرك في دولة الإمارات، فضلاً عن السماح للمستخدمين بتلقي الأموال، بما في ذلك رواتب العمالة المحلية، مباشرة من خلال تطبيق «du Pay».



خيارات للتحويل

ويتيح تطبيق «إي آند موني» e& money الذي يعد واحداً من أهم التطبيقات المالية متعددة الأنشطة في دولة الإمارات والمنطقة، إمكانية لإتمام المعاملات المالية اليومية بسهولة، بدءاً من التحويلات المحلية والدولية، ودفع الفواتير، والتسوّق في المتجر المفضل، وإهداء الأموال، دون رسوم تسجيل، أو حد أدنى للرصيد، أو حساب بنكي.

وإلى جانب التحويلات المحلية، تتيح خدمة «إي آند موني» إرسال الأموال إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، عبر ثلاثة خيارات، هي إرسال الأموال مباشرةً إلى الحساب البنكي، إرسال الأموال مباشرةً إلى محفظة الهاتف المتحرك، والتحويل التقليدي للأموال وتقدر الشركة عدد المشتركين في خدمات تطبيق «إي آند موني» بما يزيد عن 880 ألف مشترك ليصبح أحد أعمدة التحوُّل إلى الاقتصاد غير النقدي. وكانت «إي آند موني» قد حققت في عام 2023 نمواً ملحوظاً وإنجازات كبيرة، حيث سجلت زيادة كبيرة بنحو أربعة أضعاف في حجم المعاملات، كما حققت أعلى عدد من المستخدمين النشطين شهرياً في قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.



حساب مصرفي دولي

وتعتبر محفظة بنك المارية الرقمية أول محفظة رقمية في الدولة تعتمد رقم الحساب المصرفي الدولي (رقم IBAN) ويجري اعتمادها وترخيصها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث لا يتوجب على المستخدمين إنشاء حساب مصرفي لاستخدامها، بل من خلال حساب مرتبط بالهوية الإماراتية الخاصة بهم وإصدار تحويلات الأموال من وإلى البنوك الإماراتية الأخرى عبر رقم IBAN فقط ودون أي رسوم. ويمكن للمستخدمين إضافة أموال إلى Mbank Wallet، من خلال الإيداعات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي لبنك المارية أو من خلال أي من الأفرع الـ400 لتحويل الأموال وفروع الجهات الشريكة لـبنك المارية في الدولة.



برقم الهاتف

أقامت «أسترا تك»، المجموعة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة جديدة مع «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف إطلاق منصة «آني» لخدمات الدفع الفوري، وبموجبها يصبح تطبيق «بوتيم» المدعوم من PayBy أول منصة للتكنولوجيا المالية توفر منصة «آني»، التي تتيح تنفيذ المعاملات المالية بشكل فوري وآمن على مدار الساعة، وتسمح بتحويل الأموال بسهولة من خلال استخدام رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بالمستلم، وذلك دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات الأرقام الدولية للحسابات المصرفية. وتشتمل منصة «آني» على مجموعة من الخصائص والمزايا المبتكرة التي تتيح التحويل الفوري والآمن للأموال اعتماداً على رقم الهاتف فقط، لترسي معايير جديدة لقطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات من خلال توفير توافقية شاملة بين مختلف خدمات الدفع، مما يتيح تنفيذ المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة.



تحويلات سريعة

قال كيفين كيلتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هببي»، إنه من خلال الاستفادة من قوة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي وقوة اقتصادية، ستكون «هببي» أول شركة مرخصة بشكل مستقل في دولة الإمارات تقدم أرقام IBAN افتراضية، منبهاً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للمعاملات، أصبح الآن أكثر ترابطاً مع العالم من أي وقت مضى.

وأعلن كيلتي، أن الشركة ستكشف قريباً عن خدمة «حساب العملة الرقمية العالمية» المتطورة والتي تضع معياراً جديداً في المعاملات المالية الدولية، حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة للشركات القدرة على إرسال الأموال واستلامها وإدارتها بسلاسة من 38 عملة مختلفة، بما في ذلك الدولار الأميركي والمحافظ المالية، وكل ذلك من خلال حساب تجاري واحد متعدد العملات ورقم أي بان IBAN واحد.

وأشار إلى أن «حساب العملة الرقمية العالمية» الخاص بـالشركة يتميز بتوفير رقم آيبان IBAN متعدد العملات، ما يتيح إجراء تحويلات مالية سريعة وخالية من المتاعب بـ38 عملة باستخدام تفاصيل موحدة للحساب، لافتاً إلى أن «حساب العملة الرقمية العالمية» يقدم تسويات سريعة، ما يسمح للشركات بالتوسع في مناطق عالمية جديدة من خلال التحويلات في نفس اليوم وفي يوم العمل التالي، و يوفر المرونة من دون حد أدنى للرصيد لكل عملة وبأسعار تحويل أقل وفورية عند نقل الأموال بين عملات مختلفة، وكل ذلك تحت نفس رقم الحساب المصرفي الدولي.



تحويل مباشر

أطلقت «كريم باي» خدمتها الجديدة لإنجاز عمليات التحويل المالية السريعة إلى المملكة المتحدة للمقيمين بدولة الإمارات مباشرةً عبر تطبيق «كريم باي» لتتيح للعملاء وأصحاب الأعمال إدارة أموالهم وتسوية الفواتير وإجراء معاملات سلسة داخل التطبيق وخارجه.

وأكدت الشركة أنه استمراراً لنجاحها في تسهيل التحويلات المالية إلى الهند وباكستان، ستقدم «كريم باي» تحويلات شبه فورية إلى المملكة المتحدة، ما يوفر الراحة والسرعة والأمان لعملاء «كريم باي» ويمكن للمتعاملين في دولة الإمارات الآن إرسال الأموال إلى المملكة المتحدة في غضون 15 دقيقة باستخدام رقم حسابهم المصرفي ورمز الفرز. وسيتمكّن المستخدمون بفضل أسعار صرف العملات الأجنبية التنافسية من تحويل ما يصل إلى 45 ألف درهم إماراتي في معاملة واحدة، وما يصل إلى 135 ألف درهم شهرياً.