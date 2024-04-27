«سكاي باور» و«زيسكو» يوقعان اتفاقية شراء طاقة شمسية

وساكا (الاتحاد)

أعلنت اليوم شركة سكاي باور العالمية، المتخصصة في حلول الطاقة الشمسية على نطاق واسع، وشركة زامبيا لتوزيع الكهرباء (زيسكو)، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة الشمسية التاريخية بقدرة 1000 ميجاوات.

هذه الاتفاقية الكبرى هي جزء أساسي من خطة زامبيا المتكاملة للطاقة المتجددة، المصممة لتعزيز قدرة الدولة على استخدام الطاقة المتجددة بشكل كبير لدعم النمو المستدام.أكد فخامة هكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة: «مشروع العملاق الأخضر في زامبيا هو مكون حاسم في خطتنا المتكاملة للطاقة المتجددة، خصوصاً في سياق الجفاف الحالي الناتج عن تغير المناخ. تهدف هذه المبادرة إلى زيادة قدرتنا على استخدام الطاقة المتجددة بشكل كبير لمواجهة الاحتياجات الطاقية الحالية والمستقبلية مع سعي زامبيا لزيادة الإنتاجية الصناعية وتحقيق طموحنا بالوصول إلى أكثر من 3 ملايين طن متري من إنتاج النحاس سنوياً».

شارك في الحفل مايكل بريست، المدير البلدي والمستشار الخاص لسكاي باور، والمهندس فيكتور بنيامين ماباني، المدير العام لزيسكو، حيث شاركا وجهات نظرهما حول هذه الشراكة الرائدة.

وعلق مايكل بريست قائلاً: «مبادرة العملاق الأخضر في زامبيا هي خطوة كبيرة نحو مستقبل مستدام. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الشمسية المتقدمة وخبرتنا المشتركة، نحن مستعدون لتحويل المشهد الطاقي في زامبيا بشكل جذري، مما يجعله نموذجاً لتطوير الطاقة المتجددة عالمياً».

وقال المهندس فيكتور بنيامين ماباني، المدير العام لزيسكو: «هذه الاتفاقية مع سكاي باور العالمية هي شهادة على التزام زيسكو بتحويل زامبيا إلى مركز للطاقة المتجددة في أفريقيا. سيؤمن مشروع العملاق الأخضر في زامبيا ليس فقط الطاقة لملايين الناس ولكن أيضاً سيعزز شبكتنا الوطنية بالطاقة النظيفة والمستدامة».

وأضاف كيري أدلر، المؤسس والمدير والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سكاي باور العالمية: « مع مشروع العملاق الأخضر في زامبيا، نحن لا ننتج الطاقة المتجددة فقط، بل وفقاً لرؤية فخامة الرئيس حكيندي هيشيليما وأهدافه لزامبيا. معاً، نحن نعمل أيضاً على تنمية الوظائف والبنية التحتية المستدامة التي ستفيد الأجيال. العملاق الأخضر في زامبيا هو منارة للتقدم، يرمز إلى التزامنا المشترك بالبيئة وتعزيز النمو الاقتصادي».

تضم سكاي باور محفظة واسعة تشمل أكثر من 10 جيجاوات من المشاريع في مراحل مختلفة من التطوير في جميع أنحاء العالم، وملكيتها الأغلبية من قبل مجموعة سي آي إم، وهي مستثمر رائد في العقارات والبنية التحتية، مما يظهر التزامها المستمر بمشاريع الطاقة المتجددة ذات التأثير الكبير.

من المقرر أن يوفر مشروع العملاق الأخضر في زامبيا الكهرباء لحوالي 4 ملايين منزل ويحفز خلق وظائف وتطوير البنية التحتية، متماشياً مع التزام زامبيا بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإنشاء زامبيا كقائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة.