«قطار حفيت».. ممر التنمية بين الإمارات وسلطنة عُمان

يوسف العربي (أبوظبي)

يأتي مشروع السكك الحديدية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان «قطار حفيت» لبناء جسر جديد من الصداقة والتنمية، وتدشين مستقبل مزدهر بآفاق أوسع وطموحات أرحب بين البلدين.

وستربط شبكة السكك الحديدية الإماراتية- العُمانية (حفيت للقطارات)، ميناء صحار في سلطنة عُمان بشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات في أبوظبي، وهي الشبكة التي تربط جميع إمارات الدولة.

ويعد قطار «حفيت» الذي تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار، أول قطار يربط بلدين خليجيين، حيث يتماشى مع مشروع القطار في دول مجلس التعاون ليحقق رؤية خليجية رائدة تبدأ من دولة الإمارات وعُمان. ويهدف البلدان «الإمارات وسلطنة عُمان» من خلال مشروع قطار «حفيت» إلى تسهيل حركة التجارة عبر الحدود ورفع كفاءة منظومة سلسلة التوريد من خلال ربط الموانئ التجارية والمناطق الاقتصادية بشبكة السكك الحديدية، وتعزيز الترابط التجاري والاجتماعي بين البلدين الشقيقين. ويسهم المشروع في ربط المراكز الصناعية بين الإمارات وسلطنة عُمان لتعزيز فاعلية الخدمات اللوجستية، فضلاً عن التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة والنشاط الاقتصادي والسياحة. ويمتد خط السكة الحديد من الشبكة الحالية القائمة في دولة الإمارات من منطقة الوثبة تحديداً إلى مدينة وميناء صحار، ويمر في مساره بمناطق متنوعة جغرافياً من صحراوية إلى جبلية ومناطق أودية، كما يمر بمحاذاة جبل «حفيت» الذي استوحي منه اسم الشركة المشتركة «حفيت للقطارات».

ويبلغ زمن الرحلة الإجمالية 100 دقيقة، بينما يتم قطع المسافة بين مدينة صحار والعين في 47 دقيقة. وتبلغ سرعة قطار البضائع 120 كيلومتراً في الساعة بحمولة تصل إلى 270 حاوية نمطية للقطار الواحد، وبالنسبة لقطار الركاب فتصل سرعته إلى 200 كيلومتر، فيما يصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد إلى 400 راكب.

وتم تصميم القطار ليعمل وفق أحدث التقنيات وبمستوى عالٍ من الكفاءة والأمان بنظام الإشارات الأوروبي المستوى 2 من «ETCS»، وبعرض السكك الحديدية القياسي.

زمن قياسي

يعد مشروع «حفيت» للقطارات أسرع مشروع من هذا النوع يتم استكمال دراسته والوصول إلى جدول زمني قياسي للتنفيذ.

وانتقل المشروع خلال شهر أبريل الحالي إلى مراحله التنفيذية بعد توقيع عقد الشراكة بين المساهمين، وترسية العقود الرئيسية للمشروع على تحالف إماراتي عُماني يضم شركات من البلدين تعمل كفريق واحد. وفاز الائتلاف الذي يضم شركتي «سيمنس موبيليتي» وحسن علام للإنشاءات، بعقد تصميم وبناء ودمج أنظمة خط سكة حديد «أبوظبي - صحار». وستقوم الشركتان بتصميم وبناء ودمج أحدث نظم الإشارات طبقاً لمواصفات التحكم الأوروبي من المستوى الثاني المتوافقة مع البيئة التشغيلية في منطقة الخليج العربي والاتصالات وإمدادات الطاقة اللازمة.

تنمية الاقتصاد

يسهم مشروع القطار الجديد في تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني للبلدين، ورفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد، وخفض التكلفة الإجمالية لسلاسل التوريد، وتيسير التجارة عبر الحدود، ورفع مستوى تنافسية الأسواق.

ويناط بمشروع السكة الحديد الذي يمتد من الشبكة الحالية القائمة في دولة الإمارات من منطقة الوثبة تحديداً إلى مدينة وميناء صحار، ويمر في مساره بمناطق متنوعة جغرافياً من صحراوية إلى جبلية ومناطق أودية، زيادة التبادل التجاري، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التنمية السياحية في كلا البلدين.

ويلعب مشروع قطار «حفيت» دوراً حاسماً في تعزيز مكانة البلدين مركزين لوجستيين مهمين من خلال الدفع بعجلة نقل البضائع والمواد الخام بكفاءة وبتكلفة مناسبة، مما يساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الدولة، وتنمية المجتمع على المدى الطويل.

ويسهم المشروع في تحسين كفاءة وسهولة نقل البضائع عبر البلدين، ما سيقلل الاعتماد على النقل البري، ويقلل الازدحام على الطرق السريعة، ومن خلال توفير بديل فعال من حيث التكلفة للنقل البري، يمكن لقطار الاتحاد أن يقلل التكاليف للشركات في قطاع الخدمات اللوجستية، وبالتالي زيادة الربحية.

ويؤدي تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل التجارة وتقليل اختناقات النقل، ونتيجة لذلك يمكن للشركات توسيع عملياتها والاستثمار في مشاريع جديدة، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، وزيادة النشاط الاقتصادي ككل.

أبرز المشاريع

هناك العديد من الأسباب الرئيسية التي تجعل قطار «حفيت» واحداً من أبرز المشاريع التي يتم تطويرها لتعزيز الاستدامة في قطاع النقل واللوجستيات. كما يهدف القطار إلى ربط المناطق الصناعية الرئيسية والموانئ والمدن في البلدين، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة وسهولة نقل البضائع عبر البلاد، ما سيقلل الاعتماد على النقل البري، ويقلل الازدحام على الطرق السريعة، ما يقلص من حجم الانبعاثات. ويأتي المشروع بالعديد من الفوائد البيئية، حيث إن النقل عن طريق السكك الحديدية عموماً يُعتبر صديقاً للبيئة أكثر من النقل البري من حيث الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود، ويمكن أن يساعد استخدام السكك الحديدية في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لكلا البلدين.

فوائد «قطار حفيت»

- تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني في الإمارات وسلطنة عُمان

- رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد

- خفض التكلفة الإجمالية لسلاسل التوريد

- تيسير حركة التجارة عبر الحدود

- رفع مستوى تنافسية الأسواق

- استحداث فرص عمل جديدة

- تعزيز الاستدامة

شريك تجاري

تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان على مستوى العالم، فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40 % من مجمل واردات عُمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20 % من صادرات عُمان إلى الأسواق العالمية.

وتعد سلطنة عُمان من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتأتي السلطنة في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارات من حيث إجمالي التجارة، كما تأتي سلطنة عُمان في المركز الـ 28 في قائمة أهم الشركاء التجاريين من حيث حجم الواردات، والمركز السادس من حيث حجم الصادرات، والمركز الـ 11 من حيث حجم إعادة التصدير.

ووصل إجمالي التجارة بين الإمارات وسلطنة عُمان إلى أعلى مستوى في عام 2023، مسجلاً 49.76 مليار درهم، مشتملاً على إعادة تصدير بقيمة 18.79 مليار درهم، و19.841 مليار درهم صادرات غير نفطية، و11.12 مليار درهم واردات.

وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين عن 408 مليارات درهم، بنمو نسبته 70.12 % خلال الفترة من عام 2014 حتى العام الماضي.