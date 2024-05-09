15 مليون درهم قيمة ضبطيات العلامات التجارية المقلدة في رأس الخيمة

عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 14 شكوى لعلامات تجارية عالمية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المنتجات المقلدة التي ضُبِطَت وصُودِرَت 5212 قطعة، ما يعادل بقيمتها الأصلية 14.947.380 درهم.

وجاءت الإكسسوارات والأحذية والحقائب على رأس قائمة المصادرات، يليها الساعات اليدوية والمحافظ المالية وأوشحة الرأس النسائية "الشيل”، وأخيراً الإكسسوارات الخاصة بالهواتف المتنقلة.

تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة في الإمارة وحماية العلامات التجارية من الانتهاك والمنتجات المقلدة.

وقال فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إن الفريق الرقابي يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، لافتاً إلى ضرورة التأكد من جودة المنتجات والفروقات الطفيفة التي تميز المنتج الأصلي من المنتج المقلد.