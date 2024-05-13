النفط يواصل التراجع وسط مؤشرات على ضعف الطلب وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الاثنين وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي قوضت آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو ويخفض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.



وبحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 82.53 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 78.03 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان بنحو دولار عند التسوية يوم الجمعة عندما ناقش المسؤولون في البنك المركزي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة.





