«مالية الشارقة» تعرّف بمزايا خدمة الدفع الرقمي

الشارقة (الاتحاد)

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة ورشة تقنية تعريفية بالمرحلة الأولى لمبادرة تطوير نظام الدفع الرقمي «تحصيل» بتدشين خدمة الدفع الرقمي باستخدام الشيكات الآلية، والتي تتيح العديد من المزايا والتسهيلات للمستخدمين من الجهات الحكومية والأفراد.

شهد الورشة التي عقدتها الدائرة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ممثلون من شركة تحصيل لتكنولوجيا المعلومات ومصرف الشارقة الإسلامي باعتبارهما الشركاء الاستراتيجيين للدائرة في تنفيذ الخدمة وإطلاقها، بهدف عرض آلية تطبيق خدمة الدفع الرقمي وتحصيل الإيرادات باستخدام الشيكات الآلية، والاستماع إلى ملاحظات الشركاء ومقترحاتهم التطويرية قبل التدشين الرسمي للخدمة، وتبادل الأفكار لتنفيذ وإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.

تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

وفي هذا الإطار، قالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة: إن الدائرة نجحت في إنجاز خطوات نوعية لتوسيع نطاق الجهات الحكومية والخاصة والأفراد المستفيدين من منظومة خدماتها المالية الرائدة، ومن ضمنها منصة تحصيل، ولا سيما فيما يتعلق بالأنظمة الذكية والرقمية المطورة لعمليات التحصيل والدفع، وهو ما يعمل على تعزيز ممارسات الحوكمة المالية الجيدة في هذا القطاع الحيوي، وتمكين التحول الرقمي الذكي في إمارة الشارقة، وتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية وبما يواكب تكنولوجيا المستقبل.

وأوضحت أن مشروع تطوير النظام الرقمي لمنصة (تحصيل) يشمل ثلاث مراحل، تخص الأولى منها آلية التعامل مع الشيكات الآلية، تأتي في سياق ثلاث مراحل، بينما تغطي المرحلة الثانية أتمتة جميع إجراءات تحصيل رسوم الأمانات والمعالجة المالية وآليات وإجراءات رد مبالغ الأمانات، في حين ستركز المرحلة الثالثة على المستوى الأول من ذكاء الأعمال.

وأكدت أن النظام يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف في القطاع المالي ترتبط بتعزيز كفاءة الإجراءات المالية، وأتمتة عمليات التحصيل والدفع والتسوية بطرق آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في الإلغاء التدريجي للتعامل مع وسائل التحصيل النقدي، ويعمل على دعم متخذي القرار عبر توفير تقارير إحصائية ولوحات متابعة بيانية، وتحسين تجربة مختلف شرائح المتعاملين من خلال توفير الوقت والجهد وخفض التكاليف، وتسهيل فرص الاستثمار.