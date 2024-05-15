«الغرير للأغذية» تضع حجر الأساس لمنشأة جديدة في «كيزاد»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الغرير للأغذية، اليوم بوضع حجر الأساس لمزرعتها الأولى للدجاج اللاحم في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي «مجموعة كيزاد»، التي تهدف إلى تعزيز إمكانيات الشركة في منتجات الدواجن والماشية، وذلك تحت مشروع الغرير للدواجن والأغذية.



ومن المقرر أن تُشغَّل المنشأة التي تبلغ مساحتها 68 هكتاراً، في عام 2025 بموجب اتفاقية المساطحة على مساحة إجمالية تبلغ 720 هكتاراً، ما يسمح بالتوسع في المستقبل.

وستلتزم المنشأة، المجهزة بتقنيات حديثة ومتقدّمة، بمعايير الأمن الحيوي الدولية الرائدة وبروتوكولات سلامة الأغذية الصارمة.



كما ستوفّر فرص عمل لأكثر من 200 شخص، مع دعم المزارعين المحليين من خلال نموذج التعاقد على الإنتاج.



وقال جون يوسيفيدس الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير: فخورون بهذا المشروع الجديد التابع لشركة الغرير للأغذية، والذي يسمح لنا بتلبية الطلب المتزايد على منتجات الدواجن عالية الجودة في دولة الإمارات، ويسعدنا أن نتعاون مع شركاء محليين مثل «مجموعة كيزاد» بما يمكّننا من الوصول بسهولة إلى عملائنا، في وقت نسعى فيه إلى تحقيق الطموحات الوطنية في تأمين المتطلّبات الغذائية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء

من جانبه، قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية - أبوظبي «مجموعة كيزاد»: يسعدنا أن نرحّب بشركة الغرير للدواجن والأغذية كمستأجر لدينا في كيزاد، حيث ترتكز شراكتنا على رؤية موحّدة للمساهمة في تعزيز الإمدادات الغذائية المحلية في دولة الإمارات، وفخورون بقدرتنا على دعم الأهداف الوطنية على المدى الطويل، من خلال توفير نظام بيئي مبتكر ورائد لشركائنا.



ويأتي هذا المشروع بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الغرير للأغذية ومناطق خليفة الصناعية في أبريل 2023، التي تنصّ على تأجير أرض لمدة 50 عاماً لإنشاء ثلاثة مشاريع ضخمة لمعالجة الأغذية بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز المليار درهم، حيث تضمّنت الاتفاقية بالإضافة إلى مزرعة الدجاج اللاحم، تطوير أول مصنع من نوعه لمعالجة النشا في المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة شركة الغرير للأغذية في مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، الذي سيضيف سوقاً جديدة للإمداد في الدولة.