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تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«أكاديمية سيسكو»

تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«أكاديمية سيسكو»
15 مايو 2024 16:48

دبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المركز التعليمي التابع لمركز دبي المالي العالمي، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع «سيسكو» - الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات - لتسهيل وصول الموظفين العاملين في المركز إلى أكاديمية «سيسكو» للشبكات التي توفر واحداً من أقدم برامج التدريب على مهارات العمل في العالم.
تمهّد مذكرة التفاهم لإطلاق برنامج شامل لتطوير المواهب يهدف إلى بناء قوة عاملة متمرسة رقمياً في دولة الإمارات. 
وللمرة الأولى في المنطقة، سيتمكن مجتمع مركز دبي المالي العالمي من الوصول إلى فرص غير مسبوقة لصقل المهارات في المجالات الأساسية لقطاع الاقتصاد الرقمي، بما فيها الأمن السيبراني، والبرمجة، وعلوم البيانات، والشبكات، والذكاء الاصطناعي. 
وسيوفر نهج التدريس الهجين في «أكاديمية سيسكو للشبكات» تجارب تعليمية مخصصة وشاملة وسهلة الوصول تلبي احتياجات مجتمع مركز دبي المالي العالمي.
وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يعد إتقان مهارات الشبكات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا السحابية والبرمجة والأتمتة أمراً بالغ الأهمية في القطاع المالي. ونسعى من خلال تعاوننا مع «أكاديمية سيسكو للشبكات»' إلى رفد المهنيين بمجموعة متنوعة من المهارات تعزز قدرتهم على مواكبة المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار في مجال الخدمات المالية، كما تساهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانتنا كمركز مالي عالمي، وحفز التقدم الوظيفي للعاملين في المركز، والارتقاء بسمعة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال".

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