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اقتصاد

6 ملايين درهم صافي أرباح «وطنية القابضة»

علي الظاهري
16 مايو 2024 00:49

دبي (الاتحاد)

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حققت شركة وطنية إنترناشونال القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، صافي أرباح بقيمة 5.9 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بـ2.8 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي واستمرار ضبط التكاليف.
وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن نسبة التكاليف التشغيلية المجمعة للشركة بلغت 97% في الربع الأول من 2024 بتحسن ملحوظ بالمقارنة مع نسبة 110% في الربع الأول من عام 2023 نتيجة للتحسن الكبير في أداء منتجات التأمين التكافلي الصحي والتأمين التكافلي على المركبات.
وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة «وطنية إنترناشيونال القابضة»: يسرنا التقدم الكبير في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا والذي بدأ منذ الاندماج الذي أدى إلى تأسيس شركتنا في عام 2022، ويأتي ذلك في أعقاب التنفيذ الناجح لاستراتيجية التحول التي انتهجتها الشركة.
وأضاف: خلال الربع الأول من العام الجاري، تمكنت شركاتنا التابعة من تحقيق أرباح مُحسّنة ومستدامة، وزيادة حصتها السوقية في قطاعات التكافل المختلفة، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية.
وقال الظاهري: تتمتع الشركة بمكانةٍ جيدة مدعومة بنموذج أعمال مرن قابل للتطوير، وبنية تحتية قوية يؤهلانها للاستفادة من النمو الكبير في قطاع التأمين التكافلي الإقليمي، والذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.6% خلال الأعوام 2023-2030.

دبي
سوق دبي المالي
علي سعيد بن حرمل الظاهري
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