«دبي للطيران المدني» تصدر 11990 خدمة خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)

استعرضت هيئة دبي للطيران المدني، خلال مشاركتها في الدورة الـ 23 من معرض المطارات المقام حالياً في دبي، أبرز إنجازاتها في تطوير صناعة النقل الجوي والنمو المُطّرد في الأنشطة التجارية لقطاع الطيران في إمارة دبي. وفي هذا الصدد، أعلنت «الهيئة» إصدار ما يقارب من 11990 خدمة خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نموّ 21% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 الذي شهد إصدار 9912 خدمة. ولفتت إلى ارتفاع عدد طلبات إصدار تصاريح الأنشطة التجارية المتعلقة بالأعمال المرتبطة بنشاطات الطيران في إمارة دبي، إضافة إلى المناطق الحرة خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 72%، ونمت طلبات تجديد التصاريح بما يزيد على 3 أضعاف، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. ونوهت بأن طلبات إصدار تصاريح هبوط الطائرات «الخاصة، والركّاب، والشحن» في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي لتشغيل جميع أنواع الرحلات غير المجدولة والمُخصّصة «التجارية وغير التجارية» سجّلت أيضاً نمواً، وبلغت أكثر من 4000 تصريحٍ خلال الربع الأول من عام 2024.

وأكد محمد عبد الله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، حرص هيئة دبي للطيران المدني والتزامها بتطوير وتنفيذ سياسة واستراتيجية مستقبلية ومستدامة للطيران المدني تُجسّد تطلّعات حكومة دبي الريادية وتُرسّخ تنافسيتها العالمية في مختلف القطاعات الحيوية للنقل الجوي.