«تيكوم» تستثمر 1.7 مليار درهم في مشاريع استراتيجية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تيكوم موافقة مجلس الإدارة على خطة استراتيجية للاستحواذات والتطوير، وذلك في اجتماع المجلس الذي عُقد أمس.

وبموجب الخطة المتكاملة، ستستثمر مجموعة تيكوم 966 مليون درهم للاستحواذ على مجموعة من الأصول التجارية والصناعية من دبي القابضة لإدارة الأصول «دي أتش أي أم»، إلى جانب تخصيص مبلغ 689 مليون درهم لتطوير مساحات مكتبية جديدة من فئة الدرجة الأولى في حي دبي للتصميم.

وتأتي عمليات الاستحواذ الاستراتيجية تماشياً مع خطة توسع المجموعة الواضحة والمحددة الرامية إلى تحقيق النمو المستدام ومواصلة الأداء القوي، وذلك من خلال تعزيز محفظتها من الأصول التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة وإضافة مصادر دخل جديدة ومستدامة لدعم نموها المتواصل، بما يرسِّخ المكانة الرائدة للمجموعة في تطوير بيئات الأعمال المتكاملة والقطاعات الإستراتيجية في دبي، فضلاً عن تحقيق أكبر مكاسب وأفضل عائدات ممكنة للمساهمين على المديين المتوسط والبعيد.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: بينما نمضي قدماً نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاستحواذات والتطوير بقيمة 1.7 مليار درهم، فإن مجموعة تيكوم تمتلك كافة المقومات والعناصر اللازمة للاستفادة من الفرص الفريدة المتاحة في سوق العقارات التجارية في دبي، وهذه الخطة لا تمثل فقط توسعاً في محفظة أصولنا، بل هي خطوة استراتيجية للاستفادة من ديناميكيات السوق الراهنة والمضي برؤيتنا نحو مواكبة احتياجات المستقبل.