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اقتصاد

«غرفة الشارقة» تستعرض التعاون مع موريشيوس

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
16 مايو 2024 00:49

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقرها أمس، ملتقى الأعمال والاستثمار بين الشارقة وموريشيوس، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في جمهورية موريشيوس، لبحث التعاون الاستثماري وتبادل التعريف بالفرص الاستثمارية لدى البلدين، بمشاركة ممثلين عن الشركات الإماراتية، وأكثر من 60 شركة من موريشيوس متخصصة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها الصناعة والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق.
وحضر الملتقى، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشوكت علي سودهن، سفير جمهورية موريشيوس لدى الدولة، وهيمراج رامنيال سي اس كيه، رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في غرفة الشارقة وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وممثلي عدد من الشركات الاقتصادية في الشارقة.
وعلى هامش الملتقى، وقعت غرفة الشارقة مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس، استهدفت تعزيز العلاقات التجارية.
وأكد عبد الله سلطان العويس أهمية الملتقى في تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل بين القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة وجمهورية موريشيوس.

غرفة الشارقة
الشارقة
موريشيوس
الاستثمار
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