19 ألف شركة تنضم لعضوية «غرفة دبي» بنمو %17.6

دبي (الاتحاد)

سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 19.056 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو قدرها 17.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس قدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الاستثمارات والشركات وتعزيز تنافسية البيئة الجاذبة للأعمال.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الربع الأول 73.5 مليار درهم، بنمو 4.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين شهدت «الغرفة» كذلك نمواً في عدد أعضائها المصدّرين بنسبة 7.3% من 8848 شركة مصدرة في الربع الأول 2023 إلى 9496 شركة مصدرة في الربع الأول 2024.

وأصدرت غرفة تجارة دبي، خلال هذه الفترة 191.013 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت حوالي 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أصدرت واستقبلت 1.416 دفتر إدخال مؤقت بقيمة تبلغ حوالي 804.9 مليون درهم.

وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: يؤكد الأداء القوي المسجل خلال الربع الأول من العام الجاري أن غرفة تجارة دبي تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تركز على تحفيز نمو التجارة الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

وأضاف: مستمرون في تمثيل القطاع الخاص ودعم مصالحه وتعزيز تنافسيته العالمية.

وأسست «الغرفة» خلال الربع الأول 4 مجالس أعمال جديدة.

ونظّمت «الغرفة»، خلال الربع الأول، اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال.

كما استقبلت «الغرفة»، خلال الربع الأول من العام الحالي 33 قضية وساطة، وتم بنجاح تسوية 84% من قضايا الوساطة التي استقبلت في الربع الأول من العام الحالي، فبلغت القيمة الإجمالية لقضايا الوساطة 2.6 مليون درهم.