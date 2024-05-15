رئيس شركة ديار للتطوير: آفاق واعدة لنمو القطاع العقاري في أبوظبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»، أن القطاع العقاري في أبوظبي يتمتع بآفاق واعدة للنمو مدعومة بقوة الطلب والتوسع الاقتصادي، كاشفاً عن دخول ديار للسوق العقاري في العاصمة عبر تطوير أول مشروع لها في أبوظبي في جزيرة الريم.

وقال القطامي، إن المشروع الذي سيتم البدء فيه خلال فترة قصيرة، يتكون من برج سكني يضم 350 وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع محفظتها خارج دبي لتشمل بقية إمارات الدولة، موضحاً أن القطاع العقاري في الإمارات يعيش مرحلة من الازدهار، ويوفر فرصاً متنوعة للنمو أمام المطورين العقاريين خاصة في المواقع الاستراتيجية. وقال القطامي في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن أصول محفظة ديار للتطوير تزيد حالياً عن 6 مليارات درهم، مشيراً إلى النتائج المالية القوية التي سجلتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري والتي جاءت انعكاساً الاستراتيجية الاستشرافية التي تتّبعها الشركة، ووتيرة المشاريع الجديدة ومواقعها المدروسة، إضافةً إلى خطط التوسع.

وسجلت الشركة زيادة سنوية في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 29% لتصل إلى 73%، فيما بلغ الربح قبل خصم الضريبة 77.5 مليون درهم، ما يشكل زيادةً كبيرةً بنسبة 38%، فيما شهدت إيرادات الشركة تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت 327.8 مليون درهم بزيادة بنسبة 5%.

وقال القطامي: إن الأشهر الثلاثة الأولى شكلت بدايةً موفّقة للشركة، حيث تم الإعلان عن توزيع الأرباح للمرة الأولى في تاريخ ديار، ما يُعد إنجازاً للشركة ولجميع الشركاء والمساهمين، وعلاوة على ذلك، تم إطلاق عدد من المشاريع، بما فيها روزاليا ريزيدنسز في يناير، والذي يشكل ثالث مشاريع ديار في منطقة الفرجان بدبي، من إجمالي محفظة مشاريع بقيمة 300 مليون درهم، فيما تم تعيين المقاول الرئيسي لمشروع جنات، الذي يشكل جزءاً من ميدتاون، المجمع السكني الرئيسي من «ديار».