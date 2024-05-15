120 مليار درهم إنفاق سكان الإمارات  على السفر للخارج العام الحالي

رشا طبيلة (أبوظبي)

يرتفع إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر إلى الخارج العام الجاري، ليصل إلى 119.9 مليار درهم مقارنة مع 115.7 مليار درهم تم إنفاقها على السفر العام الماضي، بنمو 3.6%، بحسب تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي. وأشارت البيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي حول التأثير الاقتصادي لقطاع السفر والسياحة، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج إلى 140.7 مليار درهم بحلول عام 2034.

وحول أكثر الوجهات طلبا للسفر إليها من سكان الإمارات عام 2023، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، فإن المملكة العربية السعودية تعد الوجهة الأولى الأكثر طلباً من سكان الإمارات للسفر بحصة 27%، يليها السوق العُماني بحصة 13%، ثم المملكة المتحدة بحصة 11%، يليها فرنسا بحصة 6%، ثم إيطاليا بحصة 4%.

وبلغ إجمالي الإنفاق على السفر للخارج عام 2018 نحو 100.8 مليار درهم، ليرتفع في 2019 إلى 105.4 مليار درهم، قبل أن يتراجع بسبب جائحة «كورونا» إلى 32.4 مليار درهم عام 2020، ثم يعود للارتفاع ليصل إلى 103 مليارات درهم في 2021، ثم ينمو إلى 109.2 مليار درهم في عام 2022 ويرتفع إلى 115.7 مليار درهم عام 2023.

وبحسب البيانات، تبلغ مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي للعام الحالي نحو 236.4 مليار درهم بنمو 7.6% مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23% مقارنة بعام 2019.

ويسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.7%

أما إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات، فمن المتوقع أن يصل إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 9.5% مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8% مقارنة بعام 2019، على أن يرتفع إلى 231.8 مليار درهم في 2034.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين في الإمارات العام الحالي 58 مليار درهم مقارنة مع 55.6 مليار درهم في 2023 بنمو 4.3%، ونمو نسبته 44.2% مقارنة بعام 2019 على أن يرتفع إلى 74.5 مليار درهم في 2034».