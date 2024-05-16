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اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تطلق مشروع حركة عبور البضائع بالممرات الافتراضية

«جمارك أبوظبي» تطلق مشروع حركة عبور البضائع بالممرات الافتراضية
17 مايو 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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أنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مشروع منظومة حركة العبور بالممرات الافتراضية في إمارة أبوظبي، لتحسين عبور البضائع معلقة الرسوم ما بين المنافذ الجمركية أو بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية في الإمارة، وذلك بإنشاء ممرات افتراضية باستخدام الرصاص الإلكتروني المطبق في إطار البرنامج الوطني لنظام تتبع الشاحنات والشحنات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وتطبق المرحلة الأولى لمنظومة حركة العبور بالممرات الافتراضية على الشحنات والبضائع المنتقلة من ميناء خليفة باتجاه الشركات المقامة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، التي تضم شركات المنطقة الحرة، والمستودعات الجمركية الخاصة «البوندد».
ويمكن الاستفادة من هذا التسهيل عبر التقديم على المنصات الرقمية المعتمدة للخدمات الجمركية من خلال خدمة تصريح دخول - خروج، ثم اختيار صاحب العلاقة أو من يفوضه أو بوساطة وكيل الشحن خاصية طلب نقل بضائع، وتضمين المعلومات الأساسية للشحنة حسب بيان حمولة «المنافيست» أو بوليصة الشحن.
وأكد مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات أن إطلاق منظومة الممرات الافتراضية يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل مبادرات التحول الاستراتيجي لجمارك أبوظبي الهادفة إلى تسهيل التجارة وخلق بيئة مثالية لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن جمارك أبوظبي تواصل تعزيز إجراءاتها وخدماتها الجمركية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، من خلال دمج الابتكارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لضمان كفاءة الأعمال وتنميتها، وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة للاستفادة منها، وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حركة التجارة، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويخدم التوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

الإمارات
جمارك أبوظبي
المنافذ الجمركية
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