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شراكة بين «ميرال» و«الإمارات دبي الوطني»

شراكة بين «ميرال» و«الإمارات دبي الوطني»
17 مايو 2024 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت ميرال، شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني بموجب هذه الشراكة الاستثنائية شريك الخدمات المصرفية الرسمي لعدد من وجهات ومرافق ميرال الترفيهية، بما يشمل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية لـ ميرال، بموجب هذه الشراكة المهمة، والمتوقع أن ترسي معايير جديدة في مجال التعاون الترفيهي والمصرفي.
وقال ليام فندلي، الرئيس التنفيذي لميرال دستينيشنز: يسعدنا الدخول بهذا التعاون الاستراتيجي مع بنك الإمارات دبي الوطني الذي يُعد من أبرز مصارف القطاع في المنطقة، ونحن على ثقة بأن شريك ميرال المصرفي الرسمي، سيُثري تجارب ضيوفنا الشاملة عبر جميع وجهاتنا الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، أبوظبي. 
من جانبه، قال ديباك تشاندران، رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يتطلع عملاوئنا للاستفادة من أفضل العروض عند استخدامهم لبطاقاتنا المصرفية، ونعمل في بنك الإمارات دبي الوطني باستمرار لاستكشاف أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة، ونسعى لعقد الشراكات الهادفة التي تتيح لمتعاملينا للاستمتاع بباقة واسعة من المزايا الحصرية والمتنوعة.

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