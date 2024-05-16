«إنديجو» الهندية ترفع عدد رحلاتها من مطار زايد الدولي بنسبة 50%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مطارات أبوظبي»، توسيع شبكة رحلاتها إلى أبرز الوجهات حول العالم، عبر بدء خطوط «إنديجو» الجوية الهندية تسيير رحلات يومية من مطار زايد الدولي إلى مدينتي شانديغار وكانور وإعادة استئناف رحلاتها اليومية إلى مدينة لكناو في الهند.

وقالت مطارات أبوظبي، في بيان أمس، إن إضافة «إنديجو» لـ 21 رحلة أسبوعية إلى جدول رحلاتها المقرّرة عبر مطار زايد الدولي، تعكس زيادة بنسبة 50% في عدد رحلاتها المسيّرة من أبوظبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 63 رحلة أسبوعية، بينما يسهم إعادة استئناف رحلات خطوط «إنديجو» الجوية إلى مدينة شانديغار، في رفع عدد الوجهات التي يسيّر مطار زايد الدولي رحلاته إليها ليصل إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تُعدّ زيادة عدد الرحلات التي نسيّرها إلى وجهات جديدة إنجازاً بارزاً على صعيد التزامنا بنجاح شراكتنا المثمرة مع خطوط (إنديجو) الجوية، وتأكيداً على استعدادنا التامّ لتوسيع شبكة وجهاتنا وتنويعها، ولا تسهم هذه الرحلات الجديدة في ترسيخ مكانتنا وجهة مفضّلة للسفر على مستوى المنطقة فحسب، بل تعزّز أيضاً قدرتنا على ربط مدينة أبوظبي بأبرز الوجهات في الهند».

من جانبه، قال بيتر إلبيرس، الرئيس التنفيذي لشركة خطوط «إنديجو» الجوية: «سعداء بالإعلان عن التوسعة الحديثة لشبكتنا من مطار زايد الدولي في أبوظبي، والذي من شأنه أن يعزز وجودنا في دولة الإمارات، ويقدم للمسافرين المتميزين من رجال الأعمال والسياح مجموعة من خيارات الطيران المتطورة».

وكانت خطوط «إنديجو» الجوية، وهي شركة طيران هندية، بدأت تسيير رحلاتها من مطار زايد الدولي في أبوظبي في عام 2020.