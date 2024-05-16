41.8 مليار دولار تضع «مبادلة» في صدارة أكبر مستثمري العالم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

صنف تقرير توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر 2024 الصادر عن «إف دي آي ماركتس»، شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، كأكبر مستثمر أجنبي في العالم خلال عام 2023 من ناحية القيمة الرأسمالية، بإجمالي استثمارات بلغ 41.8 مليار دولار في 22 مشروعاً استثمارياً حول العالم.

وأظهر التقرير الصادر أمس، أن الإمارات استقطبت نحو 1279 مشروعاً استثماراً أجنبياً مباشراً جديداً خلال العام الماضي، شكلت نحو 7.8% من إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً، والتي بلغت 16,427 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون دولار. ووفقاً للتقرير، حلت مجموعة (يوناتيد إنرجي جروب) الصينية في المرتبة الثانية بعد مبادلة للاستثمار باستثمارها نحو 17.7 مليار دولار، ثم إيكسون موبيل في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 15.7 مليار دولار، فيما حلت (دبي وورلد) في المرتبة التاسعة عالمياً في قائمة أكبر 10 مستثمرين أجانب من ناحية عدد المشاريع، باستثمارها في نحو 27 مشروعاً خلال العام الماضي بقية بلغت 4.7 مليار دولار.

ونوه التقرير بالتوسع الذي تقوم به الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج للاستثمار في القطاعات المرتبطة بالاستدامة، والتي من أبرزها مشاريع شركة مصدر في الهيدروجين الأخضر، وتوقيع لنشر مشاريع الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع على مستوى العالم، فضلاً عن دعم اقتصاد الهيدروجين المحلي وإبراز دولة الإمارات كإحدى الوجهات الرئيسية لإنتاج وتصدير الهيدروجين. وقدر تقرير سابق لـ «إف دي آي ماركتس»، قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة التي استقطبتها دولة الإمارات في 2023، بنحو 55.34 مليار درهم (15.08 مليار دولار)، بنمو نسبته 33% عن العام 2022، من ناحية القيمة وبنسبة 36% من ناحية العدد، فيما قدرت عدد الوظائف التي وفرتها هذه المشاريع العام الماضي بنحو 47,184 وظيفة بنمو 16%.



نمو الاستثمار

وأشار تقرير توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر 2024، لـ «إف دي آي ماركتس»، التابعة للفايننشال تايمز، إلى أن أحدث أرقام العام 2023 أظهرت مرونة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، اذ لا يزال الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاستثمارية الجديدة قوياً بعد الارتداد من أدنى مستوياتها؛ بسبب الجائحة في عام 2022، مع إعلان المستثمرين الأجانب 16427 مشروعاً عابراً للحدود بقيمة 1.337 تريليون دولار في عام 2023، بانخفاض 1.1% في العدد وزيادة 4.4% في القيمة، وذلك على الرغم من الاضطراب الكبير في المشهد الجيوسياسي.



الطاقة المتجددة

وأشار التقرير إلى أن ظهور قطاعات الخدمات كثيفة المشاريع التي تنتمي إلى الاقتصاد الرقمي مثل البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ساهم في دعم أعداد المشاريع سنة بعد سنة، لافتاً إلى أن القطاعات كثيفة رأس المال، مثل مصادر الطاقة المتجددة التي استقطبت استثمارات بنحو 348 مليار دولار، وقطاع الإلكترونيات بنحو 114.7 مليار دولار، والنفط والغاز بنحو 94 مليار دولار، لا تزال تهيمن على المراكز العشرة الأولى للقطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات، وتحتاج جميعها إلى الكثير من رأس المال وكميات منخفضة نسبياً من العمالة، وهي سمة مميزة للعديد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في النموذج الجديد.

وعلى صعيد التدفقات الاستثمارية عبر مناطق العالم المختلفة، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة، حافظت على صدارتها أكبر مصدر وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال 2023، في وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الصين إلى مستويات قياسية في العام الماضي باتجاه العالم النامي مع تحول الشركات الصينية بعيداً عن الغرب لإقامة متاجر في بلدان أكثر توافقاً، ومراكز قريبة تخدم الأسواق الكبرى في أميركا الشمالية وأوروبا.

وفي الشرق الأوسط، ارتفعت تدفقات الاستثمار الصادر من المنطقة بشكل كبير في عامي 2022 و2023، مدعوماً بتوسعات الصناديق الاستثمارية السيادية في المنطقة، وفي مقدمتها «مبادلة» التي برزت كأكبر مستثمر أجنبي في العالم في عام 2023 من حيث الاستثمار الرأسمالي.