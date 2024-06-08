مشاريع تطويرية تدعم الطلب السياحي في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد أبوظبي لافتتاح عددٍ من المشاريع السياحية والثقافية، خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي ستعزز من الطلب السياحي، وتحقق نقلة نوعية في المنتج السياحي المتنوع، ما يدعم استراتيجية السياحة بأبوظبي 2030.

وتسير الأعمال التطويرية على قدم وساق في مشاريع التطوير بجزيرتي ياس والسعديات، والتي سيتم إنجاز وافتتاح معظمها بحلول عام 2025، حيث تشمل تلك المشاريع وجهات ثقافية جديدة، وأخرى ترفيهية، وتوسعات لمشاريع قائمة.

ويأتي ذلك، بعد أن سجلت الجزيرتان نتائج قياسية، خلال العام الماضي، حيث شهدت جزيرة ياس أكثر من 34 مليون زيارة، بارتفاع نسبته 38% مقارنةً بعام 2022، في حين ارتفع عدد الزيارات إلى جزيرة السعديات بنسبة 44% مقارنة بعام 2022.

وتستكمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في عام 2025 الأعمال التطويرية في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، والتي تعد وجهة ثقافية استثنائية وإحدى أكثر المنصات الثقافية تفرُّداً، من خلال تنوُّع مؤسَّساتها ومراكزها الثقافية والإبداعية، وصروحها ومتاحفها التي من المقرَّر أن تضمَّ مجموعات فنية وثقافية تسرد الروايات والقصص التي تحتفي بتراث المنطقة، وتعزِّز ثراء وتنوُّع المشهد الثقافي العالمي.

وتستثمر دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أكثر من 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) في المشاريع السياحية المقامة في الإمارة حتى عام 2030، بحسب تصريحات سابقة. وتهدف الاستراتيجية السياحية للإمارة 2030 إلى زيادة أعداد الزوار من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى ما يُقارب 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030 (زوار الليلة الواحدة وزوار اليوم الواحد)، بنمو سنوي يبلغ 7%، إضافة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من نحو 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة الإمارة واحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.

مشاريع السعديات

حول مشاريع جزيرة السعديات قيد التطوير والإنشاء، يُشكِّل «تيم لاب فينومينا أبوظبي» الوجهة الأمثل لالتقاء الفنون بالتكنولوجيا على مساحة تمتد أكثر من 17.000 متر مربع، إضافةً إلى «متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي» الذي يُعدُّ مؤسَّسة بحثية وتعليمية تأخذ الزوَّار في رحلة تعود بهم إلى فترات زمنية تصل إلى 13.8 مليار سنة، عبر سرد قصة العالم وكوكب الأرض، ويحتفي متحف «جوجنهايم أبوظبي» بالفنون العالمية، وأهمِّ الإنجازات الفنية منذ عام 1960 وحتى الآن.

وبلغت نسبة التقدم المحرز في عمليات البناء وإنشاء المؤسسات التي سيتم افتتاحها قريباً في المنطقة الثقافية في السعديات 76%، وتشمل «متحف زايد الوطني»، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والفضاء التاريخي لدولة الإمارات وثقافتها الاستثنائية، مجسِّداً احتفالية جمالية وتوثيقية بإرث الوالد المؤسِّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي يمثِّل قدوةً ومثلاً أعلى ينير درب أبناء الإمارات، ويحثُّهم على البذل والعطاء، ويدفعهم إلى المُضي قُدماً لإكمال مسيرة التطوُّر والبناء.

وتضمُّ المنطقة الثقافية مشاريع قائمة، وهي «متحف اللوفر أبوظبي»، وهو أول متحف عالمي في العالم العربي يقدِّم أعمالاً فنية من مختلف ثقافات العالم، حيث استقبل نحو 5 ملايين زائر منذ افتتاحه في عام 2017، إضافة إلى «بيركلي أبوظبي»، الذي يقدِّم برامج موسيقية وتعليمية وفنوناً مسرحية وأدائية على مدى العام، فضلاً عن «منارة السعديات» التي تعد مركزاً للتعبير الفني الإبداعي، وتستضيف فعاليتين من أهمِّ الفعاليات في الأجندة الثقافية في أبوظبي وهما، معرض «فن أبوظبي» و«القمة الثقافية - أبوظبي».

مشاريع جزيرة ياس

أما جزيرة ياس، فمن المقرر أن تشهد العديد من المشاريع التطويرية الجديدة، تشمل توسعة «ياس ووتروورلد أبوظبي» بمساحة إضافية تبلغ 16.900 متر مربع، حيث ستتضمَّن 3.3 كيلومتر من المنزلقات الجديدة، ومن المخطط استكمال مشروع التوسعة في عام 2025، بهدف رفع القدرة الاستيعابية لياس ووتروورلد بنسبة 20%، ويضيف مشروع التوسعة إلى مدينة الألعاب المائية 18 لعبة وتجربة، ليصل عددها الإجمالي إلى أكثر من 60 لعبة وتجربة، منها أعلى منزلق مائي في دولة الإمارات، وأول لعبة ركوب مائية ضمن مدينة ألعاب مائية في المنطقة تتيح لأكثر من 20 ضيفاً الانزلاق في آن واحد من ارتفاع 15 متراً.

وتشمل المشاريع التطويرية في جزيرة ياس وجهة شاطئية بطول 560 متراً، لتشكِّل إضافة جديدة لتجارب الترفيه ونمط الحياة العصري في ياس باي ووترفرونت، حيث يتم تطوير وجهتين شاطئيتين في ياس باي ووترفرونت، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز عروض الترفيه ونمط الحياة التي توفرها الوجهة، حيث يمتد كل شاطئ على طول 280 متراً، وبمجموع كلي يبلغ 560 متراً، ويقع الشاطئ الغربي الجديد في الجهة الغربية من الرصيف البحري، وهو وجهة عائلية تضم مناطق لعب للأطفال على الشاطئ، ومطاعم عالمية المستوى، وشاحنات طعام ومسارات للمشي، ومرافق للاسترخاء والاستجمام.

وفي المقابل، يقع الشاطئ الشرقي في الجهة الشرقية للرصيف البحري مقابل الاتحاد أرينا، ومن المقرر أن يحتضن مساحات للياقة البدنية ومناطق لمختلف الرياضات مثل كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة.

كما يضم الشاطئان مناطق جلوس مريحة وردهة بإطلالات بحرية خلابة تتيح للزوار مشاهدة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية والموسيقية، فيما تم الإعلان في وقت سابق عن مشروع «عالم هاري بوتر السحري»، وهي منطقة هاري بوتر الترفيهية في «عالم وارنر براذرز أبوظبي».