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اقتصاد

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات عن التضخم

الذهب
11 يونيو 2024 08:39

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لمعرفة تفاصيل عن خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0317 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2302.89 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 2320.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.22 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 962.20 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 893.60 دولار.

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المصدر: وكالات
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